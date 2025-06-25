Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время

Прогнозируют в том числе и град

25 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае во второй половине дня 25 июня и в начале ночи 26 июня, предупредили в МЧС региона.

"Ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", — сказано в прогнозе.

Жителей региона призывают переждать непогоду в капитальном строении.

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителей также просят быть осторожными.