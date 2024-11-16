Косметолог призвала женщин не брить свои лица

Надежда Вищипанова прокомментировала тренд на дермапланинг

16 ноября 2024, 12:21, ИА Амител

Фото: Victoria Aleksandrova / unsplash.com

Женщины могут получить травмы и инфекции при бритье лица, предупредила врач-косметолог Надежда Вищипанова.

В беседе с "Москвой 24" она прокомментировала тренд на дермапланинг – метод удаления волос и верхнего слоя кожи с помощью специального спрея и скальпеля.

Хотя процедура обещает гладкость и сияние кожи, существует риск шелушения, сухости, пигментации и раздражения. Также это может привести к травмам, инфицированию и появлению вросших волос.