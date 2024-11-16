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Косметолог призвала женщин не брить свои лица

Надежда Вищипанова прокомментировала тренд на дермапланинг

16 ноября 2024, 12:21, ИА Амител

Фото: Victoria Aleksandrova / unsplash.com
Фото: Victoria Aleksandrova / unsplash.com

Женщины могут получить травмы и инфекции при бритье лица, предупредила врач-косметолог Надежда Вищипанова.

В беседе с "Москвой 24" она прокомментировала тренд на дермапланинг – метод удаления волос и верхнего слоя кожи с помощью специального спрея и скальпеля.

Хотя процедура обещает гладкость и сияние кожи, существует риск шелушения, сухости, пигментации и раздражения. Также это может привести к травмам, инфицированию и появлению вросших волос. 

"Сейчас есть множество разных способов удаления волос – восковая эпиляция, электроэпиляция. Они безопасны, эффективны, и их результат сохраняется на длительный период", – резюмировала косметолог.

советы эксперта

Комментарии 8

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Элен без ребят

13:06:51 16-11-2024

Амик, слышите грохот? это несколько местных комментаторов упали под мебеля узнав, что некоторые женщины тоже бреют лица))
надо как- то беречь хрупкую мужскую психику.

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R22

14:09:48 16-11-2024

У вас есть знакомые женщины, которые бреются?

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Гость

20:40:20 16-11-2024

R22 (14:09:48 16-11-2024) У вас есть знакомые женщины, которые бреются? ... Ну я брею усы и что?

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Гость

14:26:17 16-11-2024

Мужики в платья рядятся,бабы бреются...

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Гость

08:29:47 17-11-2024

Гость (14:26:17 16-11-2024) Мужики в платья рядятся,бабы бреются......
Мужики не рядятся. Не надо ля-ля. Рядятся всякие передасты.

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Гость

16:22:19 16-11-2024

Не ну некоторым прям нужно ведь

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Гость

22:46:15 17-11-2024

Т.е. ноги и что-то там ещё брить им можно, а усы и бороды - нет!?

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Гость

14:05:20 18-11-2024

Фамилия у косметолога Вищипанова и по этому надо теткам лицы не брить а выщипывать))

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