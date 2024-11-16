Косметолог призвала женщин не брить свои лица
Надежда Вищипанова прокомментировала тренд на дермапланинг
16 ноября 2024, 12:21, ИА Амител
Женщины могут получить травмы и инфекции при бритье лица, предупредила врач-косметолог Надежда Вищипанова.
В беседе с "Москвой 24" она прокомментировала тренд на дермапланинг – метод удаления волос и верхнего слоя кожи с помощью специального спрея и скальпеля.
Хотя процедура обещает гладкость и сияние кожи, существует риск шелушения, сухости, пигментации и раздражения. Также это может привести к травмам, инфицированию и появлению вросших волос.
"Сейчас есть множество разных способов удаления волос – восковая эпиляция, электроэпиляция. Они безопасны, эффективны, и их результат сохраняется на длительный период", – резюмировала косметолог.
13:06:51 16-11-2024
Амик, слышите грохот? это несколько местных комментаторов упали под мебеля узнав, что некоторые женщины тоже бреют лица))
надо как- то беречь хрупкую мужскую психику.
14:09:48 16-11-2024
У вас есть знакомые женщины, которые бреются?
20:40:20 16-11-2024
R22 (14:09:48 16-11-2024) У вас есть знакомые женщины, которые бреются? ... Ну я брею усы и что?
14:26:17 16-11-2024
Мужики в платья рядятся,бабы бреются...
08:29:47 17-11-2024
Гость (14:26:17 16-11-2024) Мужики в платья рядятся,бабы бреются......
Мужики не рядятся. Не надо ля-ля. Рядятся всякие передасты.
16:22:19 16-11-2024
Не ну некоторым прям нужно ведь
22:46:15 17-11-2024
Т.е. ноги и что-то там ещё брить им можно, а усы и бороды - нет!?
14:05:20 18-11-2024
Фамилия у косметолога Вищипанова и по этому надо теткам лицы не брить а выщипывать))