Космо-коллекция и тур на Байконур: торговая сеть "Пятерочка" запустила новую акцию

В рамках которой предлагает детям и родителям вместе собрать уникальную коллекцию космических объектов

03 апреля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K1iyA

Покупки. Подарки / Фото: freepik.com

В честь Дня космонавтики торговая сеть "Пятерочка" проводит специальную акцию "Тайна Пятой планеты". По ее условиям участники могут собрать удивительную коллекцию космических объектов. Акция пройдет во всех торговых точках сети со 2 апреля по 13 мая 2024 года. Поехали!

Что за коллекция?

Совершая покупки в магазинах "Пятерочка", участники акции получают в подарок космокрепс – небольшую игрушку с изображением планеты, астероида, спутника или другого космического объекта.

Или пуллер – яркий игрушечный аксессуар. На него можно крепить космокрепсы и создавать интересные образы, украшать одежду, обувь или школьные принадлежности. Игрушками можно обмениваться с друзьями, дополняя свою коллекцию.

Коллекция "Тайна Пятой Планеты" состоит из 23 космокрепсов с изображениями основных объектов Солнечной системы. Один из них является редким и фирменным от "Пятерочки", два других от партнеров – Х5 * Клуба и Whiskas*. А еще один даже светится в темноте. В набор также входят четыре пуллера с мерцающим шнурком.

Каждый редкий космокрепс упакован вместе со специальным кодом, который нужно зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов. Главный приз – тур на Байконур.

Как выиграть больше призов?

Со 2 апреля в мобильном приложении "Пятерочка" также доступна онлайн-игра "Тайна Пятой планеты", где можно выиграть реальные призы.

Игра состоит из 60-ти уровней "три-в-ряд" различной сложности с множеством бонусов и препятствий. Только самые опытные игроки смогут преодолеть их все. Решая головоломки, игроки будут получать гарантированные призы от "Пятерочки" и партнеров, собирать игровую валюту, благодаря которой можно узнать много интересного о галактике, долететь до виртуальной МКС и помочь космонавтам.

А те, кто пройдут все 60 уровней и откроют мета-слой, смогут поучаствовать в отдельном розыгрыше призов.

Как принять участие в акции?

Чтобы принять участие в акции, нужно совершать покупки в магазинах сети "Пятерочка" или воспользоваться услугой "Пятерочка Доставка". За каждые потраченные 600 рублей покупатели получат в подарок космокрепс или пуллер** в индивидуальной упаковке.

Участники онлайн-игры также могут пополнить свою виртуальную коллекцию, получая космокрепсы, совершая покупки с картой Х5 Клуба.

Как быстрее всех собрать всю коллекцию?

Чтобы быстрее всех собрать всю коллекцию, участники могут приобретать товары-партнеры акции, за которые предоставляют дополнительный подарок. А также могут отдельно купить космокрепсы и пуллеры за 60 рублей.

В продаже есть и альбом для космо-коллекции вместе с веселой настольной игрой (стоимость 349 руб.). Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения четырех пуллеров и всех 23 космокрепсов. Простые правила игры подробно описаны в альбоме. Игра предназначена для компании из 2-4 человек.

Подробнее об акции узнавайте на сайте planeta.5ka.ru

*Х5 ("Икс5"); Whiskas ("Вискас").

**Космокрепсы и пуллеры не выдают за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.

ООО "Агроторг"

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