Звёздная десятка. Топ-10 самых увлекательных фильмов о космосе

В честь Дня космонавтики amic.ru собрал десятку лучших фильмов о космосе за последние 10 лет

12 апреля 2023, 06:32, ИА Амител

Кадр из фильма "Интерстеллар" / Фото: kinopoisk.ru

Фильмы о космос – это всегда особенное зрелище. Они поражают воображение, устремляют взгляд к звёздам, помогают погрузиться в другую, неземную реальность. Конечно, все помнят классическое кино о космосе – "Космическую одиссею 2001 года", "Чужого", "Солярис", "Звёздные войны" или "Стартрек". Но в этот раз мы собрали 10 фильмов о космосе за последние 10 лет, посмотрев которые можно вспомнить детскую мечту стать космонавтом и задуматься о месте человека во вселенной. В список вошли не только голливудские, но и российские ленты.

"Гравитация" (2013 год)

В 2023 году нашумевшей драме Альфонсо Куарона "Гравитация" исполняется уже 10 лет. Картина была отмечена критиками и завоевала семь "Оскаров" и несколько других наград. Фильм рассказывает о том, как на космическом корабле во время работы американских астронавтов происходит катастрофа – столкновение с метеоритным дождём. Астронавт Райан Строун (её играет Сандра Буллок) и ветеран-астронавт Мэтт Ковальски (его играет Джордж Клуни) оказываются единственными выжившими на корабле. Вместе они должны как-то вернуться на Землю.

В 2013 году фильм стал настоящим визуальным пиршеством, а космические виды до сих пор поражают воображение. Многие сцены показаны от первого лица, так что зрители могут увидеть космос глазами астронавта.

"Интерстеллар" (2014 год)

Картина Кристофера Нолана "Интерстеллар" за девять лет успела стать настоящей классикой мирового кино и не посмотреть эту ленту – большая ошибка.

Сюжет фильма разворачивается в 2067 году. Земля стала почти непригодной для жизни из-за постоянных песочных бурь, человечество оказалось на грани вымирания. Бывший пилот NASA Джозеф Купер, который работает фермером, получает возможность стать пилотом космического корабля "Эндюрэнс" и полететь на поиски другой планеты для спасения человечества. Ему приходится оставить сына и дочь, чтобы отправиться в длительное космическое путешествие.

Фильм запомнился за потрясающие космические пейзажи, за воспроизведённые на экране чёрные дыры, музыку Ханса Циммера, а также за драматическую линию отношений оставшейся на Земле дочери и отца, которая пробирает до глубины души.

"Марсианин" (2015 год)

"Марсианин" – это фильм культового режиссёра Ридли Скотта 2015 года с Мэттом Дэймоном в главной роли. Сюжет разворачивается в недалёком будущем, земная экспедиция высаживается на Марсе и попадает на Красной планете в песчаную бурю. Астронавты должны эвакуироваться и экстренно покинуть Марс, однако одного из них, ботаника Майкла Уотни, сметает обломком спутниковой антенны и уносит бурей.

Миссия считает его погибшим и улетает, а астронавт остаётся один на Марсе без связи с Землёй и с ресурсами на месяц для группы из шести человек. В итоге он обустраивается на пустынной планете, разбивает огород и учится получать воду. NASA узнаёт, что Уотни жив и решает его спасти.

Картина получила положительные отзывы критиков, два "Золотых глобуса" и премию Национального совета кинокритиков США в трёх номинациях. В семи номинациях фильм претендовал на "Оскар", но не получил ни одну золотую статуэтку.

"Пассажиры" (2016 год)

"Пассажиры" – это американская научно-фантастическая мелодрама с Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. По сюжету космический корабль перевозит колонистов на другую планету.

Полёт должен длиться 120 земных лет, все пассажиры пребывают в гибернации. Но через 30 лет корабль входит в скопление астероидов, одна гибернационная камера срабатывает и инженер-механик Джим Престон пробуждается. Тем временем до конца пути остаётся ещё 90 лет, а снова впасть в сон он не может.

Джим живёт на корабле один, сходит с ума от одиночества и отключает камеру писательницы Авроры Лейн. Ей он говорит, что камера отключилась сама по себе. У молодых людей завязывается роман. Вместе они должны будут спасти всю колонизаторскую миссию.

"Живое" (2017 год)

Фильм "Живое" 2017 года многие называют копией знаменитого "Чужого". Однако если это и копия, то первоклассная. Фильм вполне способен увлечь и даже шокировать зрителя. По сюжету группа исследователей на МКС перехватывает модуль с образцами пород Марса. В образцах находят жизнь – одноклеточное существо, которому присваивают имя Келвин.

Выясняется, что Келвин – это многоклеточный колониальный организм, который при отсутствии кислорода впадает в анабиоз. Существо нападает на сотрудников, увеличивается в размерах и сбегает из лаборатории через одну из вентиляционных труб. Космонавты остаются с монстром наедине.

Сильнее всего в фильме впечатляет финал – наверное, худший из возможных.

"Время первых" (2017 год)

"Время первых" – это не фантастический фильм, он основан на реальных событиях и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос, который осуществили Павел Беляев и Алексей Леонов в 1965 году. Первого космонавта сыграл Константин Хабенский, а второго – Евгений Миронов. Снял картину режиссёр Дмитрий Киселёв.

Фильм получил положительные отзывы критиков. Его хвалили за спецэффекты и хорошо прописанных героев.

"Салют-7" (2017 год)

"Салют-7" – ещё один российский фильм 2017 года о космосе. В его основе также лежат реальные события по спасению орбитальной станции "Салют-7". По сюжету 11 февраля 1985 года орбитальная станция "Салют-7" полностью теряет управление и перестаёт отвечать на сигналы из Центра управления полётами (ЦУП). Руководство ЦУП начинает спешно готовить миссию по их спасению.

Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Прототипами их героев стали реальные космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

"Человек на Луне" (2018 год)

"Человек на Луне" – американская картина об астронавте Ниле Армстронге. Он стал первым человеком, ступившим на Луну. Фильм рассказывает о полётах Армстронга и показывает его отношения с семьёй. Кульминацией становится экспедиция на Луну "Аполлона-11" и возвращение корабля на Землю. Сыграл Нила Армстронга звезда Голливуда Райан Гослинг.

Картина в основном получила положительные отзывы критиков. Она удостоилась "Оскара" за лучшие визуальные эффекты, "Золотого глобуса" – за лучшую музыку к фильму, премии "Спутник" в той же категории и других наград.

"К звёздам" (2019 год)

Вышедший в 2019 году фантастический триллер "К звёздам" общепризнанным шедевром не стал, но картина эта весьма любопытная.

Лента рассказывает об астронавте Ройе Макбрайде, роль которого исполняет актёр Брэд Питт. Земле и планетам Солнечной системы угрожают выбросы высокой энергии под названием "Импульс" на Солнце. Выброс разрушает антенну для поиска внеземной жизни. Чтобы разобраться с природой катаклизмов, Макбрайд летит сначала на Луну, а потом и на Марс.

Фильм сконцентрирован на воспоминаниях главного героя о своём отце, который по сюжету тоже был космонавтом и якобы погиб 16 лет назад в исследовательской миссии к границам Солнечной системы. Это философская драма, полная рассуждений главного героя о жизни и воспоминаний об отце.

"Мира" (2022 год)

"Мира" – самая новая картина из нашего списка, этот российский фильм вышел в декабре 2022 года. В нём показано недалёкое будущее. Учёные на орбитальной космической станции "Мира" следят за астероидами, которые приближаются к Земле. Среди специалистов – космонавт Валерий Арабов.

Расчёты указывают на то, что метеоритный дождь не представляет опасности, но вдруг всё меняется, и на Владивосток падает множество метеоритов. В городе в этот момент находится дочь Арабова – подросток Лера. Отец помогает девочке выбраться из-под завалов и спасти город ещё от одной большой катастрофы – взрыва горящего танкера.

Фильм разделён на две части. Одна происходит в космосе, а вторая – в разрушенном Владивостоке. Картина впечатляет спецэффектами, разрушениями и, конечно, красивыми космическими пейзажами.