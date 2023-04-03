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Космонавт с Алтая Кикина рассказала, влияет ли политическая обстановка на работу МКС

Космонавт с Алтая, чья миссия на МКС составила 145 дней, рассказала о влиянии политической обстановки на работу станции

03 апреля 2023, 10:45, Анастасия Бичакова

Фото: "Роскосмос"
Фото: "Роскосмос"

Журналистка из Республики Алтай, космонавт Анна Кикина рассказала, влияет ли политическая обстановка на деятельность Международной Космической станции (МКС).

По словам Кикиной, события в политике не влияют на работу МКС, пишет РИА Новости.

"На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла", – говорит Анна Кикина.

С 2016 года Кикина – единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса". Первый полёт в космос она совершила 5 октября 2022-го. Девушка отправилась на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, отмечает "Газета.ру".

Кикина – уроженка Новосибирска. Она работала инструктором по плаванию, гидом и радиоведущей на Алтае.

Ранее в НАСА показали выход Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon.

Комментарии 7

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Гость

11:07:32 03-04-2023

События в политике ни как не влияют , пока там всё нормально. Как только случится что-то, сразу всплывут политические вопросы

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Гость

11:12:24 03-04-2023

А зачем Кикину америкосы возили с собой?

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Гость

12:15:40 03-04-2023

это был проект по зачатию в невесомости

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Гость

12:41:10 03-04-2023

А зачем америкосов на Союзах возят в космос и обратно?

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Гость

13:49:05 03-04-2023

Учился с ней в одном ВУЗе. Она кикбоксингом занималась, а я был спортивным корреспондентом в студенческой газете. И вот я сдаю заметку с ошибкой. Вместо Кикина, я написал Кикикина. Потом пацаны сказали, что она меня ищет прописать мне с ноги. Я был худенький прыщавый упырь и очень боялся, что она меня найдет

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Гость

15:17:40 03-04-2023

Почему все женщины-космонавты/астронавты такие некрасивые?

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Гость

16:04:58 03-04-2023

Гость, потому что они очень целеустремлённы и на космос заряжены.Это скрадывает их женственность.

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