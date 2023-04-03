Космонавт с Алтая Кикина рассказала, влияет ли политическая обстановка на работу МКС
Космонавт с Алтая, чья миссия на МКС составила 145 дней, рассказала о влиянии политической обстановки на работу станции
03 апреля 2023, 10:45, Анастасия Бичакова
Журналистка из Республики Алтай, космонавт Анна Кикина рассказала, влияет ли политическая обстановка на деятельность Международной Космической станции (МКС).
По словам Кикиной, события в политике не влияют на работу МКС, пишет РИА Новости.
"На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла", – говорит Анна Кикина.
С 2016 года Кикина – единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса". Первый полёт в космос она совершила 5 октября 2022-го. Девушка отправилась на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, отмечает "Газета.ру".
Кикина – уроженка Новосибирска. Она работала инструктором по плаванию, гидом и радиоведущей на Алтае.
Ранее в НАСА показали выход Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon.
11:07:32 03-04-2023
События в политике ни как не влияют , пока там всё нормально. Как только случится что-то, сразу всплывут политические вопросы
11:12:24 03-04-2023
А зачем Кикину америкосы возили с собой?
12:15:40 03-04-2023
это был проект по зачатию в невесомости
12:41:10 03-04-2023
А зачем америкосов на Союзах возят в космос и обратно?
13:49:05 03-04-2023
Учился с ней в одном ВУЗе. Она кикбоксингом занималась, а я был спортивным корреспондентом в студенческой газете. И вот я сдаю заметку с ошибкой. Вместо Кикина, я написал Кикикина. Потом пацаны сказали, что она меня ищет прописать мне с ноги. Я был худенький прыщавый упырь и очень боялся, что она меня найдет
15:17:40 03-04-2023
Почему все женщины-космонавты/астронавты такие некрасивые?
16:04:58 03-04-2023
Гость, потому что они очень целеустремлённы и на космос заряжены.Это скрадывает их женственность.