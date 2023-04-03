Космонавт с Алтая, чья миссия на МКС составила 145 дней, рассказала о влиянии политической обстановки на работу станции

03 апреля 2023, 10:45, Анастасия Бичакова

Фото: "Роскосмос"

Журналистка из Республики Алтай, космонавт Анна Кикина рассказала, влияет ли политическая обстановка на деятельность Международной Космической станции (МКС).

По словам Кикиной, события в политике не влияют на работу МКС, пишет РИА Новости.

"На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла", – говорит Анна Кикина.

С 2016 года Кикина – единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса". Первый полёт в космос она совершила 5 октября 2022-го. Девушка отправилась на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, отмечает "Газета.ру".

Кикина – уроженка Новосибирска. Она работала инструктором по плаванию, гидом и радиоведущей на Алтае.

Ранее в НАСА показали выход Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon.