В НАСА показали выход Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon

Сотрудники компании SpaceX помогли девушке выйти и встать на ноги

12 марта 2023, 12:24, ИА Амител



Пресс-служба НАСА опубликовала видеозапись выхода россиянки Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon. Она приводнилась в районе Восточного побережья США около пяти часов утра по московскому времени.

Сотрудники компании SpaceX Илона Маска помогли девушке выбраться наружу и встать.

Напомним, что бывшая алтайская журналистка Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом.



