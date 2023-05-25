Фигурист старается выйти из этого состояния, но чаще всего злится

25 мая 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский экс-фигурист Роман Костомаров не может выйти из глубокой депрессии из-за ампутаций. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации источника, с бывшим спортсменом работают психологи, он старается исправить положение, но чаще всего это его злит.



Отмечается, что в больнице Роман Костомаров пробудет как минимум до осени – ему уже составили план реабилитации.

Семью Костомарова полностью устраивают врачи, которые с ним работают.