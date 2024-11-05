Костромской депутат хочет зарегистрировать бренд "Я русский"

Он считает, что сделать товарный знак нужно общедоступным

05 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Документы / Фото: pxhere.com/ru/photo/910947

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением о регистрации товарного знака "Я русский". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария, решение было принято с целью сделать этот бренд общедоступным.

Представители Михайлова пояснили, что депутат не стремится извлечь финансовую выгоду из этого товарного знака. По его мнению, бренд "Я русский" должен принадлежать всем, включая певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

Ранее сам певец подал заявку на регистрацию бренда. В перечне товаров и услуг, которые планируется выпускать под этим названием, указаны вино, водка, ликер и другие алкогольные напитки. Также в заявке есть упоминание о парфюмерии и различных косметических средствах, таких как блеск для губ, блестки для тела и другие.