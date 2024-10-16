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SHAMAN хочет продавать алкоголь под брендом "Я русский"

Также под этим наименованием может быть представлен ряд других товаров

16 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me
Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

Известный российский артист SHAMAN подал две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" в Роспатент. Это следует из информации, доступной в электронной базе ведомства.

В перечне товаров и услуг, которые планируется выпускать под этим названием, указаны вино, водка, ликер и другие алкогольные напитки. Также в заявке есть упоминание о парфюмерии и различных косметических средствах, таких как блеск для губ, блестки для тела и другие.

Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.

музыка Знаменитости

Комментарии 22

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Гость

21:59:07 16-10-2024

А то что у ярусского кличка на языке вероятного противника пишется ???

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Гость

22:32:22 16-10-2024

Водка женского рода. Тогда уж "Я русская". Вообще-то бред чистой воды. Не позорь хоть этим свою нацию..

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Гость

16:15:53 17-10-2024

Гость (22:32:22 16-10-2024) Водка женского рода. Тогда уж "Я русская". Вообще-то бред чи... Зеленский выпускает водку "Сваты" ващета!!

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Бдыщ...

22:43:40 16-10-2024

Попер паренёк

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Гость

23:01:36 16-10-2024

Не тужится ли своим "брендом" Шаман
"Арийским" представить порок россиян?

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Гость из будущего

23:59:25 16-10-2024

Ну разве это не иронично

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Гость

00:26:43 17-10-2024

жук навозный

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Гость

06:24:59 17-10-2024

и все-таки "я узкий" куда больше подходит этому пугалищу

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Гость

06:29:53 17-10-2024

позорник...

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гость

07:33:09 17-10-2024

найдутся ведь, кто эту шляпу покупать будет...

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Гость

08:14:11 17-10-2024

Когда уже перестанут о нем упоминать, забыть и все, толку ноль от него для большинства

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Aleksandra

08:27:07 17-10-2024

Но совсем обнаглел,

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Гость

08:48:18 17-10-2024

А как дышал... Видимо, слили его - концерты отменяются, с женой развелся. А на голом "таланте", да еще таком, денег не заработаешь.

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Гость

16:44:24 17-10-2024

Гость (08:48:18 17-10-2024) А как дышал... Видимо, слили его - концерты отменяются, с же... с женой развелся, чтобы доходы снизить и как следствие - налоги. это сейчас называется "дробление бизнеса через ЗАГС"

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Гость

09:19:21 17-10-2024

Не завидуйте ))) Бренд правильный.

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Гость

09:32:49 17-10-2024

а вы думали это какой-то глубокий человек? Обычная обвертка под каторой лицемерное желание денег.

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Гость

10:13:48 17-10-2024

Гость (09:32:49 17-10-2024) а вы думали это какой-то глубокий человек? Обычная обвертка ... Ну ваша то "глубина", вашей "грамотностью" ограничена... Она чуть ниже щиколотки...

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Гость

11:04:32 17-10-2024

Талантливый человек, талантен во всем. Решил в "бутлегеры" податься, там больше перспективы.

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Гость

11:19:27 17-10-2024

Это ирония над русскими или над водкой)

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Гость

14:14:00 17-10-2024

Гость (11:19:27 17-10-2024) Это ирония над русскими или над водкой)... Да никакой иронии - просто обычный тупняк.

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гость

16:21:52 17-10-2024

Следующая новость будет о судебном процессе по неуплате налогов и ЖКХ(((.

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Гость

06:21:55 06-11-2024

Кажется бренд Ш@ман уже был предоставлен одним идейным якутом, который пешком до Москвы хотел дойти.

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