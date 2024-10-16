SHAMAN хочет продавать алкоголь под брендом "Я русский"

Также под этим наименованием может быть представлен ряд других товаров

16 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

Известный российский артист SHAMAN подал две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" в Роспатент. Это следует из информации, доступной в электронной базе ведомства.

В перечне товаров и услуг, которые планируется выпускать под этим названием, указаны вино, водка, ликер и другие алкогольные напитки. Также в заявке есть упоминание о парфюмерии и различных косметических средствах, таких как блеск для губ, блестки для тела и другие.

Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.