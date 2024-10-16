SHAMAN хочет продавать алкоголь под брендом "Я русский"
Также под этим наименованием может быть представлен ряд других товаров
16 октября 2024, 21:40, ИА Амител
Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me
Известный российский артист SHAMAN подал две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" в Роспатент. Это следует из информации, доступной в электронной базе ведомства.
В перечне товаров и услуг, которые планируется выпускать под этим названием, указаны вино, водка, ликер и другие алкогольные напитки. Также в заявке есть упоминание о парфюмерии и различных косметических средствах, таких как блеск для губ, блестки для тела и другие.
Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
21:59:07 16-10-2024
А то что у ярусского кличка на языке вероятного противника пишется ???
22:32:22 16-10-2024
Водка женского рода. Тогда уж "Я русская". Вообще-то бред чистой воды. Не позорь хоть этим свою нацию..
16:15:53 17-10-2024
Гость (22:32:22 16-10-2024) Водка женского рода. Тогда уж "Я русская". Вообще-то бред чи... Зеленский выпускает водку "Сваты" ващета!!
22:43:40 16-10-2024
Попер паренёк
23:01:36 16-10-2024
Не тужится ли своим "брендом" Шаман
"Арийским" представить порок россиян?
23:59:25 16-10-2024
Ну разве это не иронично
00:26:43 17-10-2024
жук навозный
06:24:59 17-10-2024
и все-таки "я узкий" куда больше подходит этому пугалищу
06:29:53 17-10-2024
позорник...
07:33:09 17-10-2024
найдутся ведь, кто эту шляпу покупать будет...
08:14:11 17-10-2024
Когда уже перестанут о нем упоминать, забыть и все, толку ноль от него для большинства
08:27:07 17-10-2024
Но совсем обнаглел,
08:48:18 17-10-2024
А как дышал... Видимо, слили его - концерты отменяются, с женой развелся. А на голом "таланте", да еще таком, денег не заработаешь.
16:44:24 17-10-2024
Гость (08:48:18 17-10-2024) А как дышал... Видимо, слили его - концерты отменяются, с же... с женой развелся, чтобы доходы снизить и как следствие - налоги. это сейчас называется "дробление бизнеса через ЗАГС"
09:19:21 17-10-2024
Не завидуйте ))) Бренд правильный.
09:32:49 17-10-2024
а вы думали это какой-то глубокий человек? Обычная обвертка под каторой лицемерное желание денег.
10:13:48 17-10-2024
Гость (09:32:49 17-10-2024) а вы думали это какой-то глубокий человек? Обычная обвертка ... Ну ваша то "глубина", вашей "грамотностью" ограничена... Она чуть ниже щиколотки...
11:04:32 17-10-2024
Талантливый человек, талантен во всем. Решил в "бутлегеры" податься, там больше перспективы.
11:19:27 17-10-2024
Это ирония над русскими или над водкой)
14:14:00 17-10-2024
Гость (11:19:27 17-10-2024) Это ирония над русскими или над водкой)... Да никакой иронии - просто обычный тупняк.
16:21:52 17-10-2024
Следующая новость будет о судебном процессе по неуплате налогов и ЖКХ(((.
06:21:55 06-11-2024
Кажется бренд Ш@ман уже был предоставлен одним идейным якутом, который пешком до Москвы хотел дойти.