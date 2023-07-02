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Косуля, вышедшая к людям после пожара в Егорьевском районе, осталась на базе отдыха

Малышку назвали Красавицей, она уже обжилась в новом доме

02 июля 2023, 15:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Детеныш косули, вышедший к людям после пожара в Егорьевском районе, остался на базе отдыха, где его приютили. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам владельцев турбазы, зверька назвали Красавицей. Ветеринар после осмотра заявил, что ее можно отпускать в лес, но сама гостья уходить не торопится. Она обжилась на базе, щиплет траву и пьет козье молоко. Посетители сделали Красавицу местной звездой, многие хотят погладить или сфотографировать ее.

Местные говорят, что после пожаров звери часто стали выходить к людям в поисках еды. 

Алтайский край Хорошие новости Лесной пожар

Комментарии 2

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Гость

09:33:52 03-07-2023

Приятно читать такие новости, спасибо!

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Гость

11:46:06 03-07-2023

Подрастет и на шашлычок!

  7 Нравится
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