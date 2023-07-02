Косуля, вышедшая к людям после пожара в Егорьевском районе, осталась на базе отдыха
Малышку назвали Красавицей, она уже обжилась в новом доме
02 июля 2023, 15:50, ИА Амител
Кадр из видео
Детеныш косули, вышедший к людям после пожара в Егорьевском районе, остался на базе отдыха, где его приютили. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам владельцев турбазы, зверька назвали Красавицей. Ветеринар после осмотра заявил, что ее можно отпускать в лес, но сама гостья уходить не торопится. Она обжилась на базе, щиплет траву и пьет козье молоко. Посетители сделали Красавицу местной звездой, многие хотят погладить или сфотографировать ее.
Местные говорят, что после пожаров звери часто стали выходить к людям в поисках еды.
09:33:52 03-07-2023
Приятно читать такие новости, спасибо!
11:46:06 03-07-2023
Подрастет и на шашлычок!