Косуля, вышедшая к людям после пожара в Егорьевском районе, осталась на базе отдыха

Малышку назвали Красавицей, она уже обжилась в новом доме

02 июля 2023, 15:50, ИА Амител

Кадр из видео

Детеныш косули, вышедший к людям после пожара в Егорьевском районе, остался на базе отдыха, где его приютили. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам владельцев турбазы, зверька назвали Красавицей. Ветеринар после осмотра заявил, что ее можно отпускать в лес, но сама гостья уходить не торопится. Она обжилась на базе, щиплет траву и пьет козье молоко. Посетители сделали Красавицу местной звездой, многие хотят погладить или сфотографировать ее.

Местные говорят, что после пожаров звери часто стали выходить к людям в поисках еды.