Мощный лесной пожар ликвидировали в Егорьевском районе

Пламя разгорелось здесь еще 19 июня

30 июня 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Лесной пожар, начавшийся 19 июня, ликвидировали в Егорьевском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

29 июня пламя, разгоревшееся на территории Лебяжинского лесничества, удалось потушить полностью.

В Минприроды поблагодарили всех, кто участвовал в тушении, за проделанную работу.

Ранее журналисты amic.ru побывали в Егорьевском районе и своими глазами посмотрели на то, как стихия уничтожает лес и как люди ее останавливают.