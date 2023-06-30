Мощный лесной пожар ликвидировали в Егорьевском районе
Пламя разгорелось здесь еще 19 июня
30 июня 2023, 09:33, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Лесной пожар, начавшийся 19 июня, ликвидировали в Егорьевском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Минприроды.
29 июня пламя, разгоревшееся на территории Лебяжинского лесничества, удалось потушить полностью.
В Минприроды поблагодарили всех, кто участвовал в тушении, за проделанную работу.
Ранее журналисты amic.ru побывали в Егорьевском районе и своими глазами посмотрели на то, как стихия уничтожает лес и как люди ее останавливают.
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09:54:51 30-06-2023
может просто дождь пошел?