Кот заживо сгорел в барнаульской многоэтажке
Животное залезло в электрощиток
13 июля 2023, 09:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле бездомный кот заживо сгорел в многоэтажке, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
Все произошло в первом подъезде дома № 10 по улице Взлетной. Там животное на первом этаже залезло в электрощиток и погибло. На месте работали пожарные.
Ранее рассказали, что в Новосибирске кот упал с 23 этажа на припаркованный Nissan и чудом остался в живых.
10:32:51 13-07-2023
ну не врите , что заживо ! сначало попал под напряжение . убило током .к.з _ пожар !
10:34:03 13-07-2023
Коты они такие
12:16:17 13-07-2023
Кота звали - Электрик.
13:47:54 13-07-2023
Щиток не закрывался? Или Васька открывать его научился?
14:39:07 13-07-2023
Да и пёс с ним.