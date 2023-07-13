Кот заживо сгорел в барнаульской многоэтажке

Животное залезло в электрощиток

13 июля 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле бездомный кот заживо сгорел в многоэтажке, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Все произошло в первом подъезде дома № 10 по улице Взлетной. Там животное на первом этаже залезло в электрощиток и погибло. На месте работали пожарные.

Ранее рассказали, что в Новосибирске кот упал с 23 этажа на припаркованный Nissan и чудом остался в живых.