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Кот заживо сгорел в барнаульской многоэтажке

Животное залезло в электрощиток

13 июля 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле бездомный кот заживо сгорел в многоэтажке, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Все произошло в первом подъезде дома № 10 по улице Взлетной. Там животное на первом этаже залезло в электрощиток и погибло. На месте работали пожарные.

Ранее рассказали, что в Новосибирске кот упал с 23 этажа на припаркованный Nissan и чудом остался в живых.

Барнаул животные

Комментарии 5

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гость

10:32:51 13-07-2023

ну не врите , что заживо ! сначало попал под напряжение . убило током .к.з _ пожар !

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Котяра

10:34:03 13-07-2023

Коты они такие

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Гость

12:16:17 13-07-2023

Кота звали - Электрик.

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Гость

13:47:54 13-07-2023

Щиток не закрывался? Или Васька открывать его научился?

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Гость

14:39:07 13-07-2023

Да и пёс с ним.

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