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Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали семье бойца

Молодой человек завел четвероногого товарища во время службы. Он назвал кота Тишей и даже иногда брал его с собой на боевые задачи

27 декабря 2023, 20:23, ИА Амител

Фото: кадр видео телеканала "Катунь 24"
Фото: кадр видео телеканала "Катунь 24"

Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали родителям бойца, сообщает "Катунь 24". Видео трогательной встречи опубликовали в Telegram-канале телеканала.

Молодой человек завел четвероногого товарища во время службы. Он назвал кота Тишей и даже иногда брал его с собой на боевые задачи.

Боец погиб, и тогда один из водителей, поставляющих гуманитарную помощь в зону спецоперации, решил забрать кота. Тишу привезли в Барнаул и передали семье барнаульца. У него осталась мать, жена и дети.

Барнаул

Комментарии 2

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гость

12:50:53 28-12-2023

Славный котейка! Вечная память его хозяину!

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Гость

06:33:56 29-12-2023

Неравноценный обмен.

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