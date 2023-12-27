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Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам

Среди них нашлись и те, кто не служил в армии

27 декабря 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министерство обороны раскрыло статистику по россиянам, мобилизованным в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно докладу "Армия в цифрах – 2023", среди них нашлись и те, кто не служил в армии, – 3,6%. Об этом сообщает РБК.

Всего в рамках мобилизации призвали 302 503 человека. Средний возраст – 35%. Более половины из них женаты и имеют детей. При этом 31% воспитывают одного ребенка, два ребенка – 25%. Многодетных отцов с тремя детьми мало – 0,3%.

Отмечается, что из всех мобилизованных высшее образование получили лишь 7%, а 30% окончили среднее профессиональное учебное заведение, 63% получили среднее образование.

спецоперация Мобилизация

Комментарии 2

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Гость

07:18:44 28-12-2023

Средний возраст – 35% ----- А какой возраст средний?

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Гость

07:20:21 28-12-2023

высшее образование получили лишь 7% ---- вроде бы танкистов после ВУЗов забирали, всего 7%?

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