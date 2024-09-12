Котел стоимостью более 900 млн рублей готовят к запуску на ТЭЦ в Яровом
Перед началом отопительного сезона на станции также сделали запас угля
12 сентября 2024, 12:28, ИА Амител
На ТЭЦ в Яровом неработающий котлоагрегат № 8 заменили на новый, который стоит более 900 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Накануне глава Минпромэнерго региона Вячеслав Химочка проверил, как идут работы на станции. Отмечается, что два котла уже отремонтировали, также обслуживающая организация завершает ремонт третьего.
На новом агрегате провели гидравлические испытания, планируют пусконаладочные процедуры.
Отмечается, что перед началом отопительного сезона на ТЭЦ сформировали запас угля. При норме 5,2 тысячи тонн заготовили 29,8 тысячи.
Ранее стало известно, что в Барнауле досрочно запустили отопление в соцучреждениях. Подать тепло в дома собираются 16 сентября.
13:13:13 12-09-2024
Всем стало интересно что это за котел за 900 млн. Всем котельщикам интересно.
12:46:26 13-09-2024
Гость (13:13:13 12-09-2024) Всем стало интересно что это за котел за 900 млн. Всем котел... Когда, начали строить котел, то он стоил на много меньше, но война внесла корректировку, как на яйца, так и на котел. Спасибо, что спасли город от замерзания, которое сто процентов, могло произойти, ибо предстоящая зима войдет в десятку "Казней Фараона"