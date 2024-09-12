В Барнауле досрочно запустили отопление в социальных учреждениях
Обращения о досрочном подключении отопления продолжают поступать в СГК
12 сентября 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле досрочно запустили отопление в 19 зданиях социальных учреждений, пишет СГК в своем Telegram-канале.
"Радиаторы потеплели в детских садах № 161, 230, 280, 277, 243, 166, 204, 225, 128, 125, 132, 209, 188, 210, 193 и 107. Также отопление подали в два корпуса городской больницы № 10 в поселке Южном", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что число объектов увеличится до конца недели, поскольку обращения о подключении отопления продолжают поступать.
Напомним, досрочный запуск тепла потребителям – ежегодная практика. При наличии заявления от руководителя социального учреждения и технической возможности тепло появится в здании до даты массового запуска.Ранее в мэрии Барнаула сообщили, что подачу тепла в жилые дома города планируют 16 сентября. По последним данным, к отопительному сезону готовы 2334 многоквартирных дома из 2788 (83,7%).
12:16:01 12-09-2024
Ложь, нету отопления в социальном учреждении Барнаула - холодно.
13:25:11 12-09-2024
Гость (12:16:01 12-09-2024) Ложь, нету отопления в социальном учреждении Барнаула - холо... Внимательно список прочитали? Ваше социальное учреждение в нем присутствует?
18:23:22 12-09-2024
И к чему готовиться? Равновато что-то об отоплении озаботились.