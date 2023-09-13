Котел взорвался в алтайском детском садике

Инцидент случился в вечернее время

13 сентября 2023, 11:29, ИА Амител









Фото: прокуратура Алтайского края

Водонагревательный котел взорвался в детском садике "Ручеек" в селе Ракиты Рубцовского района Алтайского края, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент случился вечером 12 сентября. Причиной произошедшего стала разгерметизация котла, который использовался для бытовых нужд учреждения.

"В результате происшествия повреждено остекление на пяти окнах и некоторые другие элементы", – пояснили в ведомстве.

В связи с этим правоохранители проводят проверку.

Напомним, 12 сентября в Бийске гигантская ветка упала на четырехлетнего воспитанника детсада.