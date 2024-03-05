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Котельную на биотопливе построят в Алтайском крае за 250 млн рублей

Основным источником тепла должна стать древесная щепа

05 марта 2024, 20:40, ИА Амител

Горящие дрова / Фото: pxhere.com
Горящие дрова / Фото: pxhere.com

В Залесовском округе Алтайского края построят котельную на биотопливе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Здание планируют возвести в Залесово, а основным источником котельной должна стать древесная щепа. Подрядчик, которого ищет администрация, должен будет подготовить проект, провести все предварительные этапы, а также непосредственно построить объект.

Проект должен быть готов до 1 августа, а к 30 ноября новую котельную должны сдать.

Начальная цена тендера составляет 250 миллионов рублей.

Алтайский край

Комментарии 5

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Олег

23:02:50 05-03-2024

О какая новость, а что за котел такой?
Купил бы.

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Олег

23:04:52 05-03-2024

Уголь тоже биотопливо. Или нет?
Каковы критерии биотоплива?
Как с самогоном?

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Гость

12:15:12 06-03-2024

Олег (23:04:52 05-03-2024) Уголь тоже биотопливо. Или нет?
Каковы критерии биотоплива?
... Настоящих ученых не осталось, новая поросль пишет свои законы.

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Гость

07:58:42 06-03-2024

маразм крепчает,это сколько еще леса надо извести?

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Дмитрий

09:15:39 07-03-2024

Ну конечно же, Чем ещё топится в газовой стране....
Газпром приходит в ваш дом :))

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