В Барнауле в ближайшие годы построят восемь новых школ и три пристройки

Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк

05 марта 2024, 12:28, ИА Амител

Строительство школы в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

Восемь новых общеобразовательных школ и три пристройки к ним возведут в Барнауле в ближайшие годы, заявил глава города Вячеслав Франк 5 марта, выступая с отчетом о работе за 2023 год. Однако где появятся социальные объекты и в какие годы, мэр не уточнил.

"В городе достигнута стопроцентная доступность школьного образования. Радует, что количество школьников, особенно в новых микрорайонах, ежегодно растет. Наша задача – устранить дисбаланс между жилой и социальной застройкой, обеспечить возможность юным барнаульцам посещать школы по месту жительства", – заявил Вячеслав Франк.

Глава Барнаула напомнил, что с 2017 года в краевой столице построили уже пять новеньких и современных школ. В том числе в поселках Спутник и Власиха.

В настоящее время в Индустриальном районе Барнаула возводят новую школу в квартале 2011 по ул. Взлетной, 56. Общая стоимость проекта – 908 миллионов, больше половины выделено правительством Алтайского края. В настоящее время выполнено уже около 40% от объема работ. Сдать объект намерены к концу 2024 года.