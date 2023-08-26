Котоловка и "свой человек". Самые необычные предложения на "Авито" в Барнауле

Найти там можно и "подругу на час", и проверку на детекторе лжи

26 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

8 сделок в секунду заключают пользователи портала объявлений “Авито”. Больше половины постоянных продавцов здесь - это представители малого и среднего предпринимательства, которые предлагают свои товары и услуги. Кстати, управленцы сайта отмечают, что одна из самых популярных категорий, в которую заходят пользователи - услуги. Они интересуют 34 млн человек ежемесячно. И не все ищут стандартные услуги.

Редакция Business FM Барнаул задалась вопросом, что необычное предлагают жители краевой столицы? На чем стараются заработать?

"Подруга на час" и "свой человек"

В числе предложений мы нашли – "Подруга на час, психолог и собеседник". Автор объявления обещает выслушать все секреты и поговорить по душам. Свои услуги он оценивает на сумму от тысячи рублей. Воспользоваться предложением могут только совершеннолетние. Правда, личные встречи, фото-и видеосвязь сюда не включены: общение будет проходить только в мессенджерах. Мы обратили внимание на то, что в названии услуги слово “психолог” присутствует, а в описании не сказано, что человек имеет психологическое образование.

На площадке Авито также можно встретить услугу "Свой человек в Барнауле". Под интригующим заголовком – способ удаленно и законно решить любые вопросы. "Свой человек" может сделать покупки, перегнать автомобиль, оценить дом, снять фото или видео, навестить родственников и передать подарки. Автор уточняет: чем сложнее задача, тем интереснее! Цена на услугу начинается от тысячи рублей.

Котоловка

Если вам срочно нужно поймать дикое животное небольших размеров, при этом в скобках указано кота, кошку котят, на Авито можно взять в аренду котоловку. Услуга стоит 200 рублей в сутки, а арендуется устройство минимум на три дня. При этом в залог нужно оставить 5 тысяч рублей. К слову, на маркетплейсах такое устройство можно купить за 3,5-4 тысячи.

Еще одна необычная услуга – проверка на детекторе лжи. Стоит это от двух тысяч рублей. Судя по описанию, полиграф поможет выявить супружескую неверность и употребление наркотиков, расследовать кражи и утечки информации. Испытание на честность предлагают провести для домашнего персонала (нянь, домработников, репетиторов), для сотрудников при приеме на работу, а также для действующего персонала по любым факторам, включая лояльность к руководству. А это вообще законно? Мы проявили любопытство и задали вопрос правоохранительным органам, которые подтвердили: проверка на полиграфе законом не запрещается, а испытуемый, как правило, подписывает согласие на процедуру.

Свою помощь барнаульцам предлагает специалист по расхламлению и организации пространства. Воспользоваться услугой можно как лично, так и онлайн. Если мы правильно поняли, делать уборку придется вам, а исполнитель услуги расскажет, как организовать пространство так, чтобы оно работало на хозяина помещения, а не хозяин на него, и чтобы вещи всегда возвращались на своё место. Минимальная оплата составит 1700 рублей в час.

"Бесплатная" помощь

Есть на площадке и бесплатные услуги – например, помощь с покупкой авиабилетов. Барнаульцам предлагают подобрать и оформить самый выгодный перелет, зарегистрировать на рейс, объяснить все тонкости. В услугу включены любые авиакомпании и направления. Несмотря на то, что в графе цена стоит слово "бесплатно", автор объявления признается, что зарабатывает на этом. Однако подробностей, как именно – не раскрывается.

Мы рассказали лишь о небольшой части необычных услуг, которые предлагают барнаульцы пользователям сайта объявлений. Если еще погулять по страницам площадки, то можно найти и другие удивительные предложения на которых люди стараются заработать. Товары, в этом смысле, тоже не отстают.

Кстати, для тех, кто получает прибыль от продажи б/у вещей, напомним, пока доходы от их продажи б/у вещей меньше 250 тысяч рублей, уведомлять о них налоговую и подавать декларацию 3‑НДФЛ не нужно.