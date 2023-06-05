Котята-близняшки родились в зоопарке у кошек Жоффруа

В Новосибирском зоопарке у южноамериканских кошек родились очаровательные котята

05 июня 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru / Kivuli

В Новосибирском зоопарке у южноамериканских кошек Жоффруа родились котята-близняшки, которых мама тщательно охраняла две недели, а теперь решила вывести погулять, пишет "КП-Новосибирск".

"Мать в первое время не оставляет их практически ни на минуту. В период заботы о малышах она ведёт себя так же, как в природе, – скрытно и очень осторожно", – рассказала биолог Юлия Коновалова.

На первые прогулки мать выводила котят лишь тогда, когда никого не было возле вольера. Сейчас она разрешает им гулять практически в любое время и в присутствии посетителей.

Кошки Жоффруа похожи на обычных домашних кошек, но они имеют своеобразный окрас с тёмными пятнами и полосками.