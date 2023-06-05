Котята-близняшки родились в зоопарке у кошек Жоффруа
В Новосибирском зоопарке у южноамериканских кошек родились очаровательные котята
05 июня 2023, 22:34, ИА Амител
В Новосибирском зоопарке у южноамериканских кошек Жоффруа родились котята-близняшки, которых мама тщательно охраняла две недели, а теперь решила вывести погулять, пишет "КП-Новосибирск".
"Мать в первое время не оставляет их практически ни на минуту. В период заботы о малышах она ведёт себя так же, как в природе, – скрытно и очень осторожно", – рассказала биолог Юлия Коновалова.
На первые прогулки мать выводила котят лишь тогда, когда никого не было возле вольера. Сейчас она разрешает им гулять практически в любое время и в присутствии посетителей.
Кошки Жоффруа похожи на обычных домашних кошек, но они имеют своеобразный окрас с тёмными пятнами и полосками.
23:24:28 05-06-2023
а в нашем зоопарке появились три малюсенькие пумы :)