Сибиряк, снявший манула с лапками на хвосте, рассказал о своей страсти к котикам

Скрытные манулы иногда могут удивить, но хороший кадр можно прождать весь день

24 апреля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: Роман Паулов / nsk.kp.ru

Житель Новосибирска Роман Паулов получил известность в интернете благодаря фотографиям и видео с манулами из местного зоопарка, пишет "КП-Новосибирск".

Первый ролик на YouTube-канале "Манулизация", на котором сейчас почти 200 тысяч подписчиков, Роман опубликовал в декабре 2021 года. На видео два манула играют в прятки. Однако наибольшую популярность получил ролик с манулом, который в холод грел лапки и ставил их на свой хвост.

Роман решил объединить всех любителей манулов. Сейчас на его канал подписаны жители не только России, но и стран Европы, Китая и Японии.

"Это моё тотемное животное. Я с детства люблю кошек, а позже очень полюбил ходить в горы, очень люблю дикий Алтай. В манулах всё это пересеклось. Я чувствую с ними и с местом их обитания родство, если так можно сказать", – рассказал сибиряк.

Блог фотографу помогает вести его супруга Виктория. Вдвоём они посещают разные зоопарки по всему миру.

Роман отметил, что манулы очень скрытные. Иногда они, конечно же, могут удивить, но хороший кадр можно прождать весь день.

В дикой природе манулов осталось несколько тысяч, активисты стараются их сохранить. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило является активным участником программ по сохранению этих животных. Кстати, именно оттуда в Барнаульский зоопарк приехала семейная пара манулов.