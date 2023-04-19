Козы в алтайском нацпарке занимаются самолечением грибами

Камеры поймали самку, которая пришла к камням, чтобы подкрепиться лишайниками

19 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Козу, уплетающую лишайники, заметили в Сайлюгемском нацпарке. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

"Урочище Камтыттугем – ещё одно популярное место для звёзд фотоловушек. Сегодня на красной дорожке – коза, точнее, самка козерога, примерно 6 лет от роду. Уверенным шагом подойдя к витрине природной аптеки, приступила к поеданию лишайников с уверенностью постоянного посетителя", – написали сотрудники.

Отмечается, что некоторые исследователи считают лишайники дополнительным источником питания, но экспериментально это не подтверждается.