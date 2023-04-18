В Алтайском крае мужчина купил краснокнижного сокола и получил штраф

У жителя Советского района конфисковали птицу, поскольку он держал её дома без соответствующего разрешения

18 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Житель Советского района купил себе сокола-балобана, который занесён в Красные книги РФ и Алтайского края, и получил штраф. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

"Оборот объектов животного мира, занесённых в Красную книгу РФ, а также их содержание в невольных и полувольных условиях допускается в исключительных случаях и на основании полученного в уполномоченном органе разрешения. Однако, несмотря на законность приобретения, мужчина держал сокола в доме без соответствующего разрешения", – рассказали там.

Суд признал мужчину виновным по ст. 8.35 КоАП РФ ("Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений"). Ему назначили штраф в размере 2,5 тысячи рублей, а сокола конфисковали.