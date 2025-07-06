КПРФ утвердила новое полное название партии на съезде

Съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.

06 июля 2025, 08:38, ИА Амител

Митинг КПРФ на площади Советов / Фото: amic.ru

КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации". Как пишет РИА Новости, об этом заявил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Съезд также постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.