КПРФ утвердила новое полное название партии на съезде
Съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
06 июля 2025, 08:38, ИА Амител
КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации". Как пишет РИА Новости, об этом заявил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу в Подмосковье. Наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Съезд также постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
08:45:11 06-07-2025
Карманная оппозиция
"Понты дороже денег " новый лозунг пусть утвердят.
09:31:39 06-07-2025
Не верное название. Следовало "КПРФ - политическая партия Единой России"
09:33:03 06-07-2025
Молчанием про Мумию, КПРФ полностью и безоговорочно себя дискредитировала!!!
Это была последняя капля в её и без того тонущую репутацию!...
Адьёс! КПРФ!...
14:03:47 06-07-2025
Гость (09:33:03 06-07-2025) Молчанием про Мумию, КПРФ полностью и безоговорочно себя дис... Репутацию? Ее давно уже нет...
18:25:31 06-07-2025
Гость (14:03:47 06-07-2025) Репутацию? Ее давно уже нет...... согласен.
но теперь это ещё и очевидно!...
09:50:20 06-07-2025
и смех и грех
10:10:22 06-07-2025
Карманная Партия РФ (КПРФ)
10:16:38 06-07-2025
а вы друзья, как не садитесь...
11:13:58 06-07-2025
Бременские музыканты
12:12:06 06-07-2025
Ходячие мертвецы. Российский спинофф.
12:51:46 06-07-2025
Паразитируют на советском наследии и доверчивых бабульках.
07:58:29 07-07-2025
Гость (12:51:46 06-07-2025) Паразитируют на советском наследии и доверчивых бабульках. ... На их маёвках много молодежи.
13:25:20 06-07-2025
Ежедневная повестка прямо требует заменить один смеющийся смайл на клоуна
17:33:41 06-07-2025
Сколь жигуль не тюнингуй, все равно мерсом не станет
19:26:36 06-07-2025
Еще одно поколение и умрет этот мамонт тряпышный.
20:38:17 06-07-2025
Лучше бы решились наконец своего "кормчего" обновить - того самого, который, выиграв президентские выборы в 1996-ом году, предпочёл продать победу буржуям, получив от них пожизненный комфорт и несменяемость в благодарность за пренебрежение доверием народа!
09:27:53 07-07-2025
Гость (20:38:17 06-07-2025) Лучше бы решились наконец своего "кормчего" обновить - того ... Рука, руку моет.
21:30:24 06-07-2025
А вы как не назовитесь, всё ж в ...... не годитесь.
23:56:52 06-07-2025
Вы хоть одну партию назовите, которая за бедных и против богатых? Может Едро?))) Не будет КПРФ -будет диктат капитала и сегодняшние коммунальные платежи, поборы в школах и детсадах, дебильная реформа здравоохранения - вам раем покажутся. Будет все как на Западе - образование, лечение, как ипотека только еще круче, да и квартиру больше не купить с такими ставками, а коммуналка и налоги съедят остальную 1/3 зарплаты. Т.е. работать за еду.
08:48:14 07-07-2025
Гость (23:56:52 06-07-2025) Вы хоть одну партию назовите, которая за бедных и против бог... А каким образом они противостоят диктату капитала?На словах?А на деле ,скорее в услужении у этого самого капитала.
08:37:03 07-07-2025
Название авторитета не добавит. Каждый год на митинге слышу резолюцию...Ни разу не слышал отчет о выполнении. Каждый год запрещают митинг и демонстрацию. Где требование от КПРФ вернуть 7 ноября статус гос.праздника? Особенно бесит отношение к религии. Я не о требовании запрета или гонениях. Я о том, что коммунист не может быть верующим по определению!!! О каком авторитете тогда может идти речь? Нужно не новое название, а новая партия, способная отстаивать интересы беднейших слоев населения. Пролетариат и крестьянство уничтожено в стране вместе с промышленностью и сельским хозяйством, но бедность и нищета от этого в лету не канули.