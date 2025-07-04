Что за фильм "Мумия" сняли о мавзолее Ленина и почему он привел к скандалу?

Скандал вызвала реакция на фильм депутата Госдумы Нины Останиной

04 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Мавзолей Ленина в Москве/ Фото: msk.kprf.ru

В конце июня на телеканале "Спас" вышел фильм "Мумия", авторы которого раскритиковали революционера Владимира Ульянова-Ленина и его захоронение в мавзолее на Красной площади. Лента вызвала возмущения у коммунистов, а высказывание о картине депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной и вовсе привело к скандалу. Amic.ru рассказывает, что это за фильм и почему он вызвал негодование у левых деятелей.

Что такое фильм "Мумия"?

Фильм "Мумия" — это документальная лента телеканала "Спас", которую снял журналист Андрей Афанасьев. В интернет картину выложили 30 июня, также премьеру фильма провели в нескольких кинотеатрах. На сайте канала сказано, что это "история Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями и о мавзолеях в мировой истории". В фильме показываются древние пирамиды Египта, зиккураты Месопотамии в современном Ираке, с которыми авторы сравнивают сам мавзолей. Также в нём рассказывают, как бальзамируют тело Ленина.

"В документах, засекреченных до поры именах и неизвестных прежде фактах, в уникальных артефактах и в широкой географии съёмок — фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?", — пояснил канал.

В фильме авторы критикуют и самого Ленина, и его захоронение в Мавзолее в центре страны, также эксперты в ленте выступают за захоронение революционера.

Что возмутило Останину?

Самой обсуждаемой реакцией на фильм стал пост главы комитета Госдумы по защите семьи, депутат от КПРФ Нины Останиной. Она в своём телеграм-канале "Новости с Останиной" написала, что рекламная компания фильма "вызывает множество вопросов, особенно учитывая содержание анонса и, мягко говоря, далекую от истины трактовку исторических фактов, а также прямые фальсификации, которыми изобилует "Мумия"".

Останина считает, что Владимир Ленин "похоронен в полном соответствии с российскими законами и традициями", и утверждение о "непогребенности" Ленина — "не только историческая неточность, но и сознательное искажение фактов".

"Это намеренное манипулирование, призванное создать необходимый эмоциональный фон для дальнейшего продвижения определённой идеологической позиции и дестабилизации российского общества. Вместо диалога и поиска исторической правды фильм "Мумия" предлагает зрителям предвзятую и тенденциозную интерпретацию событий, замаскированную под "духовное прозрение". Вместо изучения фактов мы получаем эмоционально заряженную, пропагандистскую подделку. Идет выгодная многим внешним силам прямая попытка разрушить единство патриотов России", — сказал Останина.

По мнению Останиной, создание и распространение ленты "требует внимательного рассмотрения и критической оценки со стороны общества". К своему посту Останина прикрепила плакат, где буква "С" в названии телеканала "Спас" заменена рунами с логотипа нацистского СС. Сама Останина рассказала RTVI, что опубликованное изображение — плакат художника Игоря Петрыгина, который он опубликовал на своей странице во ВКонтакте.

Нина Останина/ Фото: duma.gov.ru

Что "Спас" ответил Останиной?

Гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников в своём телеграм-канале ответил на обвинения Останиной и сказал, что "за такое человек выгоняется не то что из думских комитетов и с трибун народных избранников, а становится просто нерукопожатным, пока не принесет извинения". Он отметил, что Останина "спокойно публично использует запрещенные знаки ублюдков-фашистов" и "вставляет их в святое вообще-то название "Спас"". Также он подчеркнул, что сейчас сотрудники канала активно освещают конфликт на Украине и собирают деньги на помощь русским солдатам.

"Нина Останина обвиняет в фашизме канал, у сотрудников которого вся грудь в наградах от Министерства обороны, других ведомств, самых разных воинских подразделений, правительств новых территорий, Святейшего Патриарха – за освящение СВО и помощь нашим военным и мирным жителям новых территорий. Такую помощь "фашистский", по мнению Останиной "Спас" оказал уже на сумму более 300 млн рублей", – пояснил он.

Владимир Ульянов-Ленин/ Фото сгенерировано нейросетью Кандинский

Кто ещё осудил фильм?

Осудили фильм и многие другие коммунисты, в том числе в Алтайском крае. Например, депутат АКЗС от КПРФ Антон Арцибашев назвал фильм "клеветническим". Он выложил в телеграм-канал "КПРФ Алтай" видео с Красной площади, где люди стоят в очереди в мавзолей.

"Несмотря на всю ложь в фильме, в масс-медиа о Ленине, люди обладают истинной исторической памятью, знают реальную историю своей страны, чтут память. На фото и видео очередь людей в несколько часов, чтобы попасть в мавзолей Ленина", – написал Арцибашев.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в своём тг-канале также поддержал Останину и написал, что фильм – это "зоологический антикоммунизм".

Памятник Ленину в Барнауле/ Фото: amic.ru

Кто поддержал ленту?

Поддержали фильм российские общественные деятели правых взглядов. Публицист и писатель Егор Холмоголов в своём телеграм-канале назвал ленту "главным светским событием сезона" и отметил, что его "поразило количество оскорблённых и пускающих пену". При этом Холмогоров добавил, что "какие-то вещи в фильме освещены в духе православной конспирологии".

Журналист Роман Антоновский в комментарии "Спасу" поддержал фильм и подчеркнул, что он "отчистил Ленина от мифологической шелухи, показал его реальным человеком со всеми своими злодеяниями".

"У нас коммунисты почему-то считают, что мы до сих пор живем в СССР, и Ленин, Маркс должны находиться вне какой-либо критики, хотя это исторические персонажи, которые много плохого сделали. Я считаю, что того же Ленина нужно изучать и читать в вузах, потому что если ты читаешь Ленина, ты понимаешь, что это настоящий русофоб, и масса цитат направлены против России, против русских, против христианства, масса безбожных цитат, грязи против России есть и у Маркса", — отметил он.

Красная площадь с Мавзолеем/ Фото: unsplash.com

Движение "Сорок Сороков" также высказалось за создателей фильма и направило в российский следком заявление о проверке действий Нины Останиной, сказано в их телеграм-канале.

Правда ли мавзолей закрыли?

В 2025 году мавзолей Ленина закрывают на ремонт. Здание построили ещё в 1930 году и состояние кирпичных стен считается аварийным. Также стены здания облупились, а на плитах зафиксировали плесень из-за недостаточной вентиляции. Поэтому мавзолей закроют на реконструкцию до 19 июня 2027 года. На работы выделят 19,6 млн рублей, пишет "Фонтанка".