Что за фильм "Мумия" сняли о мавзолее Ленина и почему он привел к скандалу?
Скандал вызвала реакция на фильм депутата Госдумы Нины Останиной
04 июля 2025, 14:20, ИА Амител
В конце июня на телеканале "Спас" вышел фильм "Мумия", авторы которого раскритиковали революционера Владимира Ульянова-Ленина и его захоронение в мавзолее на Красной площади. Лента вызвала возмущения у коммунистов, а высказывание о картине депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной и вовсе привело к скандалу. Amic.ru рассказывает, что это за фильм и почему он вызвал негодование у левых деятелей.
Что такое фильм "Мумия"?
Фильм "Мумия" — это документальная лента телеканала "Спас", которую снял журналист Андрей Афанасьев. В интернет картину выложили 30 июня, также премьеру фильма провели в нескольких кинотеатрах. На сайте канала сказано, что это "история Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями и о мавзолеях в мировой истории". В фильме показываются древние пирамиды Египта, зиккураты Месопотамии в современном Ираке, с которыми авторы сравнивают сам мавзолей. Также в нём рассказывают, как бальзамируют тело Ленина.
"В документах, засекреченных до поры именах и неизвестных прежде фактах, в уникальных артефактах и в широкой географии съёмок — фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?", — пояснил канал.
В фильме авторы критикуют и самого Ленина, и его захоронение в Мавзолее в центре страны, также эксперты в ленте выступают за захоронение революционера.
Что возмутило Останину?
Самой обсуждаемой реакцией на фильм стал пост главы комитета Госдумы по защите семьи, депутат от КПРФ Нины Останиной. Она в своём телеграм-канале "Новости с Останиной" написала, что рекламная компания фильма "вызывает множество вопросов, особенно учитывая содержание анонса и, мягко говоря, далекую от истины трактовку исторических фактов, а также прямые фальсификации, которыми изобилует "Мумия"".
Останина считает, что Владимир Ленин "похоронен в полном соответствии с российскими законами и традициями", и утверждение о "непогребенности" Ленина — "не только историческая неточность, но и сознательное искажение фактов".
"Это намеренное манипулирование, призванное создать необходимый эмоциональный фон для дальнейшего продвижения определённой идеологической позиции и дестабилизации российского общества. Вместо диалога и поиска исторической правды фильм "Мумия" предлагает зрителям предвзятую и тенденциозную интерпретацию событий, замаскированную под "духовное прозрение". Вместо изучения фактов мы получаем эмоционально заряженную, пропагандистскую подделку. Идет выгодная многим внешним силам прямая попытка разрушить единство патриотов России", — сказал Останина.
По мнению Останиной, создание и распространение ленты "требует внимательного рассмотрения и критической оценки со стороны общества". К своему посту Останина прикрепила плакат, где буква "С" в названии телеканала "Спас" заменена рунами с логотипа нацистского СС. Сама Останина рассказала RTVI, что опубликованное изображение — плакат художника Игоря Петрыгина, который он опубликовал на своей странице во ВКонтакте.
Что "Спас" ответил Останиной?
Гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников в своём телеграм-канале ответил на обвинения Останиной и сказал, что "за такое человек выгоняется не то что из думских комитетов и с трибун народных избранников, а становится просто нерукопожатным, пока не принесет извинения". Он отметил, что Останина "спокойно публично использует запрещенные знаки ублюдков-фашистов" и "вставляет их в святое вообще-то название "Спас"". Также он подчеркнул, что сейчас сотрудники канала активно освещают конфликт на Украине и собирают деньги на помощь русским солдатам.
"Нина Останина обвиняет в фашизме канал, у сотрудников которого вся грудь в наградах от Министерства обороны, других ведомств, самых разных воинских подразделений, правительств новых территорий, Святейшего Патриарха – за освящение СВО и помощь нашим военным и мирным жителям новых территорий. Такую помощь "фашистский", по мнению Останиной "Спас" оказал уже на сумму более 300 млн рублей", – пояснил он.
Кто ещё осудил фильм?
Осудили фильм и многие другие коммунисты, в том числе в Алтайском крае. Например, депутат АКЗС от КПРФ Антон Арцибашев назвал фильм "клеветническим". Он выложил в телеграм-канал "КПРФ Алтай" видео с Красной площади, где люди стоят в очереди в мавзолей.
"Несмотря на всю ложь в фильме, в масс-медиа о Ленине, люди обладают истинной исторической памятью, знают реальную историю своей страны, чтут память. На фото и видео очередь людей в несколько часов, чтобы попасть в мавзолей Ленина", – написал Арцибашев.
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в своём тг-канале также поддержал Останину и написал, что фильм – это "зоологический антикоммунизм".
Кто поддержал ленту?
Поддержали фильм российские общественные деятели правых взглядов. Публицист и писатель Егор Холмоголов в своём телеграм-канале назвал ленту "главным светским событием сезона" и отметил, что его "поразило количество оскорблённых и пускающих пену". При этом Холмогоров добавил, что "какие-то вещи в фильме освещены в духе православной конспирологии".
Журналист Роман Антоновский в комментарии "Спасу" поддержал фильм и подчеркнул, что он "отчистил Ленина от мифологической шелухи, показал его реальным человеком со всеми своими злодеяниями".
"У нас коммунисты почему-то считают, что мы до сих пор живем в СССР, и Ленин, Маркс должны находиться вне какой-либо критики, хотя это исторические персонажи, которые много плохого сделали. Я считаю, что того же Ленина нужно изучать и читать в вузах, потому что если ты читаешь Ленина, ты понимаешь, что это настоящий русофоб, и масса цитат направлены против России, против русских, против христианства, масса безбожных цитат, грязи против России есть и у Маркса", — отметил он.
Движение "Сорок Сороков" также высказалось за создателей фильма и направило в российский следком заявление о проверке действий Нины Останиной, сказано в их телеграм-канале.
Правда ли мавзолей закрыли?
В 2025 году мавзолей Ленина закрывают на ремонт. Здание построили ещё в 1930 году и состояние кирпичных стен считается аварийным. Также стены здания облупились, а на плитах зафиксировали плесень из-за недостаточной вентиляции. Поэтому мавзолей закроют на реконструкцию до 19 июня 2027 года. На работы выделят 19,6 млн рублей, пишет "Фонтанка".
14:31:49 04-07-2025
Фильмом больше, фильмом меньше... Здравомыслие один фиг потеряно в прошлом навсегда. Фанатики идеологий сплошные и торгаши.
14:33:42 04-07-2025
Поддерживаю Останину! А эти "Спасы" Колю второго (Кровавого) в ранг святых возвели.
14:37:49 04-07-2025
Попы продадут Путина как продали Николашку Кровавого.
14:47:02 04-07-2025
Пиарятся на Ленине. А эту останину нужно судить по статье осквернение останков на кладбище
Если вдуматься кто такой был Ленин и что он сделал и почитать факты его биографии повнимательнее то вывод один - Ленин революцию не делал он был официальным лицом или представителем того кто разработал революцию и подготовил документы. И это не Ленин и не его жена Крупская. Это мать Крупской теща Ленина - жительница Барнаула, верующий человек муж которой один из основателей Польши
Тут все серьезно. Они с мужем еще когда жили в Польше и он подавлял восстание - она ему помогала и им руководила. Позже она помогала Ленину и псевдоним Володе - Ленин именно она в Барнауле и придумала. Да да - план взятия власти большевиками и все преобразования молодого СССР написаны здесь в Барнауле
15:45:34 04-07-2025
Холмс (14:47:02 04-07-2025) Пиарятся на Ленине. А эту останину нужно судить по статье ос... Я так подозреваю Холмс, это вы и написали план Ленину!?
А значит прочитали больше чем он в три раза...!? Да?!...
16:22:50 04-07-2025
Гость (15:45:34 04-07-2025) Я так подозреваю Холмс, это вы и написали план Ленину!?А... Сейчас Холмс еще немного курнет и возьмет на себя ответственность за написание плана)
16:59:56 04-07-2025
Гость (16:22:50 04-07-2025) Сейчас Холмс еще немного курнет и возьмет на себя ответствен... Бери круче!
Сообщит нам что Библия была им написана в Барнауле, а знак послан ему на горе...! Позже на этом месте по этому случаю возвели телецентр с вышкой...!
17:27:06 04-07-2025
Гость (16:22:50 04-07-2025) Сейчас Холмс еще немного курнет и возьмет на себя ответствен... А если курнет много, часов до 00, буду заходить читать комменты огонь))
15:00:15 04-07-2025
Конечно РПЦ на Ленина затаила зуб, он узаконил изъятие церковных земель и передача тем кто на земле работал.
15:01:54 04-07-2025
А под магазином Красный сундук золота зарыт, в здании выше девки в стены замурованы, на горе призраки ходят, а в устье Барнаулки гигантский кит живет, на нем Барнаул - столица мира и стоит.
15:03:32 04-07-2025
И у нас Ленина демонтировали, идем по тропинке Украины.
15:14:04 04-07-2025
Гость (15:03:32 04-07-2025) И у нас Ленина демонтировали, идем по тропинке Украины.... Да ничо не демонтировали. Стоит родимый, как вкопанный. Сегодня видел
09:23:00 06-07-2025
Гость (15:14:04 04-07-2025) Да ничо не демонтировали. Стоит родимый, как вкопанный. Сего... Один стоит, других уж нет.
15:21:24 04-07-2025
Занятно. "Спас" оказал уже на сумму более 300 млн рублей. Ммм это сам Корчевников перевел эту сумму или сценаристы операторы и всякие корры канала? Или все таки те кто смотрят на спасе рекламу с цифрами короткого номера для переводов и переводят свои деньги
15:28:35 04-07-2025
Гость (15:21:24 04-07-2025) Занятно. "Спас" оказал уже на сумму более 300 млн рублей. Мм... Кочерыжкин канал с собой ассоциирует, так же как и ЕдРо себя с бюджетом района/региона/страны.
15:27:05 04-07-2025
Документальный? По такой логике и фильмы на Рен-ТВ про кыштымского карлика тоже документальные 🤣
Не пойму, почему вообще рпц так возмущает Ленин в Мавзолее. У них в каждом крупном храме лежат в золоченой коробке (или даже без) "нетленные" человеческие останки. Они их даже периодически возят на "гастроли" по стране и ближнему зарубежье.
А уж если "Сорок сороков" за этот фильм вступились, то очевидно, что фильм го.но
15:31:14 04-07-2025
"вся грудь в наградах от самых разных воинских подразделений" ------- А кто и когда в РФ самым разным воинским подразделениям разрешил свои награды вводить и ими награждать? Или он про казацкие побрякушки?
16:21:16 04-07-2025
Гость (15:31:14 04-07-2025) "вся грудь в наградах от самых разных воинских подразделений... ...грудь его в медалях, ленты в якорях...
15:42:25 04-07-2025
Пусть для начала выведут Мавзолей из списка ЮНЕСКО!... Закопают все руки ноги своих "святых"!... Покаяться за Интервенцию, Гражданскую войну и Белый террор!...
Этот список можно продолжать и продолжать...!
Как только эти царебожники сделают хотя бы вот это...!? Тогда и можно будет поговорить с ними про Ленина!!!...
А потом ещё это...!
С Китаем стараются наладить отношения...!? А как китайцы посмотрят на то что Ленина уберут с Красной площади!?...
15:53:25 04-07-2025
Ленин - антихрист, приказывал попов вешать на фонарных столбах. Давно пора вынести и захоронить.
И отпустить грехи.
16:39:46 04-07-2025
Внимательный из Б (15:53:25 04-07-2025) Ленин - антихрист, приказывал попов вешать на фонарных ... и было за что.
16:41:35 04-07-2025
Внимательный из Б (15:53:25 04-07-2025) Ленин - антихрист, приказывал попов вешать на фонарных ... Где вы услышали эту пошлятину...!?
От Гозмана? Или от Дудя?... Или от Чичваркина?...
Расколдуйтесь уже!...
16:46:30 04-07-2025
Внимательный из Б (15:53:25 04-07-2025) Ленин - антихрист, приказывал попов вешать на фонарных ... Таблеточку примите
18:50:40 04-07-2025
Внимательный из Б (15:53:25 04-07-2025) Ленин - антихрист, приказывал попов вешать на фонарных ... Матронушку соберите по частям, прекратите возить по стране и похорогите, а к Ильичу не лезьте!
16:26:33 04-07-2025
Долгогривые почитатели человеческих останков возмутились Лениным?
20:57:53 04-07-2025
Гость (16:26:33 04-07-2025) Долгогривые почитатели человеческих останков возмутились Лен... Так они на нем заработать не могут,вот и надо убрать конкурента.Они скоро и до музеев дойдут,там тоже мумии и кости выставлены
18:46:04 04-07-2025
Ленин - гениальная личность, притворил мечту в жизнь и конечно зависть многим покоя не даёт.. Пока боремся с бедностью, инфляцией.. надеемся на лучшие времена, возможно технологии по другому сохранят память или продолжат его планы.. кто знает?!
19:46:39 04-07-2025
При буржуях треть века уже вместо советского прогресса налицо тупиковая деградация! В свете этого факта бездарным ли потомкам недобитых и возрождённых паразитов хаять вождя трудящихся и проповедовать демонтаж Мавзолея, покоящего "мумию" столь всемирно великой личности? В плане актуальности Ленин и теперь живее всех живых!
19:51:45 04-07-2025
В какой стране человеческие останки не захорояются, а лежат в гробу на всеобщее обозрение? В Англии? Во Франции? В Испании? В Польше? В странах Азии?
09:47:47 05-07-2025
Гость (19:51:45 04-07-2025) В какой стране человеческие останки не захорояются, а лежат ... Не поверите-почти во всех странах есть и называются они святые мощи и не чего,не то не возмущается
10:53:06 05-07-2025
Гость (19:51:45 04-07-2025) В какой стране человеческие останки не захорояются, а лежат ... В Китае в Пекине на пл.Тяньаньмынь-центральная площадь города есть Мавзолей МАО.Утверждаю, т.к. сам там был.
21:37:17 05-07-2025
Гость (19:51:45 04-07-2025) В какой стране человеческие останки не захорояются, а лежат ... Ну как минимум в:
-Германии,
-США,
-Испании,
-Италии,
-Китай,
-Казахстан,
-Иран,
-КНДР,
Турции
и многих других странах.
22:10:19 04-07-2025
смотрел.
ниочем.
к реальной теме Мавзолея отношения имеет почти не.
23:38:07 04-07-2025
С появлением интернета и цифровизации мумификация Ленина действительно приобрела новые, почти **оккультные** измерения, влияя на массовое сознание, фольклор и даже цифровую культуру. Вот как это проявляется:
### **1. Ленин как "цифровой призрак"**
- **Мемы и вирусные нарративы**
- Тело Ленина в Мавзолее стало объектом абсурдистских теорий:
- *"Ленин — это биокомпьютер, управляющий Россией"*
- *"Мавзолей — портал в параллельное измерение"*
- *"В подземных бункерах Кремля клонируют вождей"*
- В соцсетях популярны шутки про *"Ленина в проруби"*, *"Ленина на удалёнке"* и даже *"NFT-мумию"*.
- **Альтернативные религии и эзотерика**
- В некоторых маргинальных кругах (от неоязычников до техномистиков) Ленин фигурирует как:
- *"Советский аналог фараона"*, чья мумия должна охранять "энергетику государства".
- *"Аватар коммунистического эгрегора"*, который "питается" вниманием людей через экскурсии и обсуждения.
### **2. Виртуальный культ и "аура тайны"**
- **Мавзолей в цифровом пространстве**
- Google-карты и 3D-туры сделали Мавзолей доступным глобально, но **доступ в реальности ограничен** — это создаёт эффект "запретного знания".
- В играх (например, *"Atomic Heart"*, *"Metro Exodus"*) Мавзолей и мумия Ленина иногда появляются как символы "застывшей истории".
- **Ленин в криптокультуре**
- В 2020-х возникли проекты вроде *"LeninCoin"* (пародия на Bitcoin) и NFT с "цифровым двойником" мумии.
- Анонимные форумы обсуждают, *"не является ли блокчейн материализацией ленинского учения о всемирной пролетарской сети"*.
### **3. Социальная магия и коллективные ритуалы**
- **"Паломничество" в Мавзолей как квест**
- Для молодёжи посещение Мавзолея — это **"мемный обряд"**, вроде селфи с "восковой фигурой вождя".
- В сети ходят инструкции: *"Как вести себя в Мавзолее, чтобы не разозлить дух Ленина"* (пародия на суеверия).
- **Ленин в AI-эпохе**
- Нейросети генерируют фейковые речи Ленина (например, *"вождь пролетариата о криптовалютах"*).
- Чат-боты иногда используют его цитаты, создавая эффект "ожившего призрака коммунизма".
### **4. Психологический эффект: "неупокоенный символ"**
- Пока тело Ленина не захоронено, в массовом сознании он остаётся **не "мертвым историческим персонажем", а вечно присутствующим архетипом**.
- В условиях цифровой эпохи это порождает:
- **Ностальгические трипы** (виральные ролики в стиле *"Ленин vs ........*).
- **Киберфольклор** (легенды о том, что *"вождь проснётся, когда Россия окажется на краю гибели"*).
### **Вывод**
Мумия Ленина в цифровую эпоху перестала быть просто политическим памятником — она превратилась в **гибрид мема, мистического символа и медийного фантома**. Чем больше общество уходит в виртуальную реальность, тем более причудливые формы принимает "ленинский культ" — от шуток до неоязыческих практик. Это уже не вопрос идеологии, а **феномен цифровой антропологии**.
00:33:15 05-07-2025
нужно выкинуть трупаки из стен, от стен и этот дом разобрать. что за оккультизм?! Ленина сжечь и развеять или зарыть . Референдум то сделайте
07:45:43 05-07-2025
Вот стоит Мавзолей МАО на пл.Тяньаньмынь центре Пекина , люди ходят ему поклониться,очереди в Мавзолей Мао, очередь была,как в советские времена в Мавзолей Ленина.КПК сказала, что у Мао 30% плохого, 79% хорошего.И прекратить разговоры, всем заняться делом.И занялись.И уже вторая экономика мира, а мы всё из-за таких придурков, как Корчевников , спорим, что было более 100 лет назад.Некоторым деятелям и Корчевникову о будущем РОссии и её народах надо думать и дела делать, а не ворошить историю.Вот уж враги будущего такие,как Корчевников.Даже в годы СВО , когда должно быть единство народа, враги РОССИИ,ТАКИЕ КАК КОРЧЕВНИКОВ, ВНОСЯТ РАЗДРАЙ В ЛЮДЕЙ. Надо Россию поднимать как можно быстрее, ибо весь оголтелый Запад против России. А Корчевникова вообще освободить от канала Спас.Про фильм ничего говорить не буду, не смотрел.А был фильм ещё одного ублюдка-режиссера "Телец" ,что-то наподобие,наверно, мумии, так за такие фильмы и траты на фильм госденег сажать надо и надолго. ПОхоже, это будет относиться и к авторам "Мумии".Отдельные части тел деятелей церкви показывают по всей стране.Мол, они святые.Они святые у РПЦ,но не у всего народа.А Ленин святой у большинства ещё советского народа.И мазать своими морально грязными руками святое для народа имя Владимира Ильича Ленина всяким корчевниковым и его подельникам народ не даст. А вообще, некоторые каналы ТВ явно направлены на раскол общества.Например, Спас.
10:02:00 05-07-2025
А вот интересно,есть статья "Оскорбление чувств верующих" и по ней даже кого то наказывали.так почему оскорбленные общественники(в лице депутатов госдумы) не подадут в суд на изготовителя сего "шедевра" и того кто его выпустил в средства массовой информации и не накажут их по закону,чтоб думали прежде чем что то делать или у нас как всегда-вы не понимаете,это другое
12:06:51 05-07-2025
Фильм пропаганда, раскол и разжигание на подобранной хронике, использованием ИИ..
11:11:01 06-07-2025
Они боятся, можно закопать Ленина, но его идеи о человеческой справедливости не закопаешь. Они трясутся от одной мысли что может настать час, они боятся за свой сытый мирок - когда ты не работаешь, а на тебя горбатятся рабы.
20:31:20 15-07-2025
В шоу бизнесе популярность достигается через скандал. Собчачка едет с регистрации брака в катафалке , Пугачёва выходит замуж, разводится с Киркоровым, Галкиным, потом вся эта компания заводит суррогатных детей. Публика тащится и доход увеличивается. Так и РПЦ. Попытка увеличить доходы за счёт скандала. Самое интересное, что патриарх не постыдился благословить эту мерзость, да и сам Спас существует за бюджетные деньги.
00:52:20 19-07-2025
Гость (11:11:01 06-07-2025) Они боятся, можно закопать Ленина, но его идеи о человеческо... Они боятся его даже мёртвого