Дом афганцев в Барнауле откроют в 2025 году и там появится экспозиция о СВО

В следующем году жители России будут отмечать 80-летие Великой Победы

18 января 2024, 15:44, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил до конца 2024 года завершить масштабные работы по реконструкции здания военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея на проспекте Комсомольском, 73б. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Объект оказался крайне сложным. Провел сегодня совещание по всему комплексу накопившихся вопросов и лично съездил на стройплощадку. В итоге: требуется корректировка проектно-сметной документации, дополнительное финансирование и установление новых, реальных сроков сдачи объекта. Поставил эти задачи перед ответственными органами власти, государственными заказчиками и подрядчиком", – отметил Томенко.

Глава региона напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Великой Победы, поэтому музей к этому времени должен быть готов к приему посетителей и проведению мероприятий.

"Необходимо завершить все работы по реконструкции до конца текущего года, чтобы после этого сотрудники музея и краевого Минкульта могли заняться наполнением и организацией экспозиций", – подчеркнул губернатор.

В музее появится экспозиция, связанная с СВО: увековечение памяти героев СВО, их подвигов, подробный рассказ об истории Донбасса и Луганска и другие важнейшие аспекты специальной военной операции.

Также посетители музея смогут ознакомиться с ключевыми военными событиями: Отечественная война 1812 года, Афганистан, Чечня, Великая Отечественная война и другие конфликты.