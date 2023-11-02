Краевые соревнования по фигурному катанию пройдут в Барнауле 3 ноября

На турнире, кроме столицы Алтайского края, будут представлены еще три муниципалитета региона — Бийск, Новоалтайск и Рубцовск

02 ноября 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пятницу, 3 ноября, на льду "Карандин-Арены" на улице Жасминной, 3, состоятся краевые соревнования по фигурному катанию. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в турнире примут участие спортсмены из шести спортивных клубов.

На состязания приедут представители из четырех муниципалитетов Алтайского края: Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. При этом столицу региона представят сразу три клуба.

Увидеть выступления можно будет с 09:00 до 16:00.