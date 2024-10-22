Краевые власти обратились в суд из-за "уголовного" участка Шеломенцева

Управление имущественных отношений вновь требует "изъять" склады, фигурирующие в уголовном деле бывшего вице-мэра

22 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Проект на ул. Власихинской, 137 / Фото: Владимир Золотов

Управление имущественных отношений Алтайского края подало в суд иск, связанный с участком по адресу Власихинская, 137. Земля фигурирует в уголовном деле бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. Об этом стало известно из картотеки краевого арбитражного суда.

Это уже второй судебный иск по данному участку. Ведомство добивается лишения права собственности строительной компании "ВиКС" на четыре складские площадки по ул. Власихинской, 137.

Вероятно, проект этих открытых складов разработала компания "Запсиб-Мост". По версии следствия, Шеломенцев мог получить от компании взятку в размере 250 тыс. рублей за "общее покровительство".

Также, согласно данным следствия, проектная документация разработана в рамках договоренности с бывшим вице-мэром.

Известно, что ранее проект строительства складов представлял некий Сергей Щукин: имя и фамилия полностью совпадают с данными "взяточного курьера", фигурирующего в уголовном деле Шеломенцева.