Письменные доказательства изучили в суде по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

На суде по делу Шеломенцева несколько раз упомянули строительство путепровода на Новом рынке

19 октября 2024, 07:45, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Письменные доказательства закончили изучать в суде по делу вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток. При этом при зачитывании доказательств прокурор несколько раз упомянул строительство путепровода на Новом рынке. На следующем заседании по делу будет продолжен опрос свидетелей. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как прошел суд?

Очередное заседание по делу Шеломенцева прошло 18 октября. На нем прокурор продолжил зачитывать письменные доказательства по делу экс-чиновника. Речь шла о документах и заключенных государственных контрактах, связанных с фигурантами дела: с самим Шеломенцевым, с его заместителем Сергеем Щукиным, а также двумя взяткодателями – предпринимателем-перевозчиком Олегом Бесчастным и директором компании "Запсиб-Мост" Денисом Илюшиным.

Например, на суде упоминался ремонт путепровода на Новом рынке, проектно-сметную документацию для которого составляла (за 15,8 млн рублей), а затем и дорабатывала (за 8,5 млн рублей) компания "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Она же осуществляла авторский надзор за работами, за который фирма получила 2,6 млн рублей. Также прокурор затронул проект реконструкции моста через Барнаулку на улице Челюскинцев и другие контракты, заключенные мэрией Барнаула с компанией "Запсиб-Мост" и с фирмой Олега Бесчастного (на обслуживание маршрутов общественного транспорта).

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Кроме того, в материалах дела фигурировала документация, связанная со складами на ул. Власихинской, 137, которые собирались построить Шеломенцев и Сергей Щукин. Речь шла о проектной документации на строительство, результатах инженерно-геологических изысканий, о положительном заключении госэкспертизы на строительство складов (оно было получено 8 сентября 2021 года) и прочих документах.

Также гособвинитель перечислила выписки о назначении Шеломенцева на госдолжности, благодарности, должностные инструкции чиновника, протоколы ареста на имущество, данные о снятии денег и банковских переводах и так далее. Прокурор также зачитала служебную характеристику Антона Шеломенцева, в которой чиновника охарактеризовали как "высококвалифицированного, грамотного специалиста".

Часть материалов дела зачитывалась без журналистов в закрытом режиме. Об этом попросил прокурор по делу. Гособвинитель хотел зачитать протоколы следственных действий с участием свидетелей: телефонные разговоры между Олегом Бесчастным и Сергеем Щукиным и материалы с обыска у Бесчастного. Ни Бесчастный, ни Щукин не давали согласия на оглашение этой информации, так что журналистов из зала суда удалили на время исследования этих процессуальных документов.

Следующее заседание пройдет 1 ноября 2024 года в 13:30. На него уже должны явиться свидетели. При этом ранее суд опрашивал нескольких свидетелей. Одним из них был действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева сейчас обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые два обвинения связаны со взяткой, которую Шеломенцев принял от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного. Следствие считает, что Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника, своего бывшего заместителя Сергея Щукина в мае 2020 года получил взятку 2 млн рублей от Бесчастного.

За это Шеломенцев должен был покровительствовать Бесчастному и позволить беспрепятственно перевозить пассажиров на маршрутах № 41, 78 и других. При этом нужных автобусов для этого у Бесчастного не было.

Взяв через Щукина деньги, Шеломенцев решил их "отмыть" и купил (снова через Щукина) автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество. Машину сначала записали на подставное лицо, друга Щукина – Алексея Абрамова, а потом Абрамов фиктивно продал машину Шеломенцеву.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

А вот третье обвинение Шеломенцева в получении крупной взятки связано уже с директором фирмы "Запсиб-Мост" Денисом Илюшиным. Следствие считает, что не позднее 25 февраля 2020 года Шеломенцев и Щукин задумали построить склады для хранения инертных материалов в Барнауле. За разработкой проекта стоимостью 350 тысяч рублей Шеломенцев обратился к Денису Илюшину. Илюшин согласился сделать проект без оплаты, но за покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Фирма Илюшина разработала проект, передала документы Щукину. Вместе с Шеломенцевым в итоге они получили разрешение на строительство.

Также в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина в Томске передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей. Таким образом, от Илюшина Шеломенцев получил 600 тысяч рублей в виде наличных денег (250 тысяч рублей) и проектной документации на строительство складов (формально она стоила 350 тысяч рублей, но этих денег никто Илюшину не платил). Получив деньги и услуги, Шеломенцев обещал помогать компании при заключении госконтрактов.

Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Что с другими фигурантами дела Шеломенцева?

Суд уже вынес приговор бывшему заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергею Щукину. Он получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. Также Щукина оштрафовали на 2 млн рублей и запретили ему занимать госдолжности.

Суд над взяткодателем Олегом Бесчастным пока застопорился. Еще 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд постановил передать дело Олега Бесчастного в Центральный районный суд по подсудности. Однако Бесчастный подал апелляцию в краевой суд и добился того, чтобы его судили в Индустриальном районном суде. Таким образом, дело уйдет туда и его начнут рассматривать по существу.

А вот дело против второго взяткодателя, Дениса Илюшина, пока не возбуждено. Его сейчас не судят ни в Алтайском крае, ни в Томской области. Однако материалы в отношении Илюшина находятся на стадии проверки процессуального следствия.