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Красавица из Барнаула завоевала главный приз в международном конкурсе

Конкурс проходил в Нью-Дели с 12 по 17 декабря

18 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Екатерина Григорян-Серебрякова / Фото: @natali_pashinina

Стоматолог из Барнаула Екатерина Григорян-Серебрякова, мама двоих маленьких детей, заняла первое место на международном конкурсе Miss & Mrs United Nation 2023, сообщает "Барнаул 22".

Конкурс проходил в Нью-Дели с 12 по 17 декабря. Екатерина завоевала главный приз – титул Mrs. Devotion to United Nation.

"Представила Россию в категории до 35 лет и смогла превзойти 25 участниц из других стран", – говорится в сообщении.

Фото: freepik.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Хорошие новости конкурсы Красота и мода

Комментарии 12

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Гость

11:07:58 18-12-2023

Молодец!

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Гость

11:20:10 18-12-2023

Умничка!

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горожанка

11:45:11 18-12-2023

Когда красивая - тогда красивая)))

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Маруся

13:08:07 18-12-2023

Красивая женщина

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Гость

13:14:10 18-12-2023

чисто сибирская красавица !!! знал что григоряны и акопяны не подведут.

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Гость

13:14:59 18-12-2023

Стоматологи в лечебном учреждении работают, а не задами крутят на сцене.

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Гость

13:37:57 18-12-2023

Гость (13:14:59 18-12-2023) Стоматологи в лечебном учреждении работают, а не задами крут... Завидуйте молча! Тем более, что одно другому не мешает! А когда стоматологи-протезисты - коновалы, тогда уж пусть где-нибудь и что-нибудь крутят подальше от лечебного/медицинского заведения! А героиня-победительница - уверен, что профессионал своего дела, как говорится: "талантливый человек -талантлив во всем!" Поздравляю! Молодец!

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Гость

13:56:48 18-12-2023

молодец" Красотка! Вот, это наши девушки! Завидуйте еврогейцы и пендорасы. Вам таких не видать, у вас только черножопые толстожопые и дырявожопые

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Гость

14:14:03 18-12-2023

Гость (13:56:48 18-12-2023) молодец" Красотка! Вот, это наши девушки! Завидуйте еврогейц... Ты голову-то подлечи, бедолага.

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Инна

17:38:48 18-12-2023

Молодец Катя!Так держать!

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Гость

19:06:18 18-12-2023

Красавица 😍 🤗

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Гость

21:19:15 18-12-2023

Гость (13:14:10 18-12-2023) чисто сибирская красавица !!! знал что григоряны и акопяны... Вообще то, она Серебрякова!!! А Григорян-это фамилия мужа!!!

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