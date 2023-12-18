Красавица из Барнаула завоевала главный приз в международном конкурсе

Екатерина Григорян-Серебрякова / Фото: @natali_pashinina

Стоматолог из Барнаула Екатерина Григорян-Серебрякова, мама двоих маленьких детей, заняла первое место на международном конкурсе Miss & Mrs United Nation 2023, сообщает "Барнаул 22".

Конкурс проходил в Нью-Дели с 12 по 17 декабря. Екатерина завоевала главный приз – титул Mrs. Devotion to United Nation.

"Представила Россию в категории до 35 лет и смогла превзойти 25 участниц из других стран", – говорится в сообщении.