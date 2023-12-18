Красавица из Барнаула завоевала главный приз в международном конкурсе
Конкурс проходил в Нью-Дели с 12 по 17 декабря
18 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
Екатерина Григорян-Серебрякова / Фото: @natali_pashinina
Стоматолог из Барнаула Екатерина Григорян-Серебрякова, мама двоих маленьких детей, заняла первое место на международном конкурсе Miss & Mrs United Nation 2023, сообщает "Барнаул 22".
Конкурс проходил в Нью-Дели с 12 по 17 декабря. Екатерина завоевала главный приз – титул Mrs. Devotion to United Nation.
"Представила Россию в категории до 35 лет и смогла превзойти 25 участниц из других стран", – говорится в сообщении.
11:07:58 18-12-2023
Молодец!
11:20:10 18-12-2023
Умничка!
11:45:11 18-12-2023
Когда красивая - тогда красивая)))
13:08:07 18-12-2023
Красивая женщина
13:14:10 18-12-2023
чисто сибирская красавица !!! знал что григоряны и акопяны не подведут.
13:14:59 18-12-2023
Стоматологи в лечебном учреждении работают, а не задами крутят на сцене.
13:37:57 18-12-2023
Гость (13:14:59 18-12-2023) Стоматологи в лечебном учреждении работают, а не задами крут... Завидуйте молча! Тем более, что одно другому не мешает! А когда стоматологи-протезисты - коновалы, тогда уж пусть где-нибудь и что-нибудь крутят подальше от лечебного/медицинского заведения! А героиня-победительница - уверен, что профессионал своего дела, как говорится: "талантливый человек -талантлив во всем!" Поздравляю! Молодец!
13:56:48 18-12-2023
молодец" Красотка! Вот, это наши девушки! Завидуйте еврогейцы и пендорасы. Вам таких не видать, у вас только черножопые толстожопые и дырявожопые
14:14:03 18-12-2023
Гость (13:56:48 18-12-2023) молодец" Красотка! Вот, это наши девушки! Завидуйте еврогейц... Ты голову-то подлечи, бедолага.
17:38:48 18-12-2023
Молодец Катя!Так держать!
19:06:18 18-12-2023
Красавица 😍 🤗
21:19:15 18-12-2023
Гость (13:14:10 18-12-2023) чисто сибирская красавица !!! знал что григоряны и акопяны... Вообще то, она Серебрякова!!! А Григорян-это фамилия мужа!!!