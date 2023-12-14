Обладательницей титула "Маленькая Мисс Россия 2023" стала девочка из Алтайского края
Софья Матвейко теперь может представлять страну на международном конкурсе
14 декабря 2023, 14:43, ИА Амител
Жительница Алтайского края, 14-летняя Софья Матвейко победила в финале конкурса "Маленькая Мисс Россия 2023", который прошел 9 декабря в Москве. В конкурсе красоты принимали участие 66 девочек из разных регионов страны. О том, как проходил конкурс, кто мог принять в нем участие, а также с какими сложностями столкнулась Софья в финале, "Атмосфера" узнала у старшей сестры девочки, барнаульского визажиста и блогера Яны Матвейко, которая сопровождала победительницу в поездке.
Чтобы попасть на Little Miss World Russia, нужно победить на региональном этапе. После этого девочка проходит в финал всероссийского конкурса, где выбирают лучшую. Так, Софья Матвейко в 12 лет участвовала в конкурсе красоты в Барнауле, в котором победила и стала обладательницей сразу трех титулов: "Маленькая красавица Алтая", "Фотомодель Алтая" и "Маленькая Мисс Хрустальная корона Алтая". Девочку еще тогда пригласили на следующий этап конкурса, но по определенным обстоятельствам она не смогла в нем участвовать. Однако в этом году алтайскую красавицу вновь пригласили в финал, на этот раз у нее была возможность приехать на мероприятие.
Для участия в региональном конкурсе девочкам нужно прийти на кастинг и пройти отбор. Как нам разъяснили, принять участие в этом этапе и пройти дальше есть шанс у каждой. Проблема может возникнуть лишь у самых маленьких претенденток на титул. К участию в этом конкурсе допускаются дети от трех лет. Если у ребенка не получается выступать на сцене самостоятельно, то это станет проблемой для дальнейшего участия. В остальных случаях пройти отбор не так сложно.
"Знаю, что девочек выбирают каждый год. У нас в Барнауле тоже проходят такие конкурсы и, если участницы выигрывают, то едут дальше", – рассказала Яна Матвейко.
После этого победительницы получают корону, ленту с титулом, а также возможность представлять Россию на международном конкурсе красоты, где участницы поборются за более серьезный титул. Такие мероприятия проходят ежегодно в разных уголках мира. По предварительным данным, в ближайшее время подобные конкурсы пройдут в Грузии и Индонезии.
В финале конкурса “Маленькая Мисс Россия 2023” претендентки выступали в трех этапах: творческий номер, выход в национальном костюме, дефиле в вечернем платье. Однако в этом году творческий номер не был обязательным, его разрешалось подготовить по желанию. Также в начале конкурса участницы выходили на сцену в фирменных футболках Little Miss World Russia.
"По факту было три дефиле. Первый выход был в фирменных футболках с логотипом конкурса; второй – в национальных костюмах, во время него ведущие зачитывали информацию об участницах; третий выход – в вечерних нарядах", – поделилась Яна Матвейко.
Софья в Барнауле посещала занятия, на которых училась искусству дефиле. Как отметила ее сестра, в этом конкурсе очень важны красивая походка и улыбка. Макияж и прическу победительнице выполнили мастера известной барнаульской студии, которые приехали на мероприятие вместе с ней. Национальный костюм для девочки предоставила известный московский дизайнер, чьи наряды демонстрируют на международных выставках и конкурсах красоты. Вечернее платье для победительницы было специально заказано и привезено студией нарядов для особых случаев из Барнаула.
Софья Матвейко пока не решила, примет ли участие в международном конкурсе. Желание есть, но решение будет зависеть от его места и времени проведения.
Алтайская красавица довольна полученным титулом, но, по словам ее сестры, очень устала к концу мероприятия. В гримерке прямо перед вторым выходом она поранила ногу стеклом, непонятно откуда взявшимся в туфле девочки. Софье пришлось выйти на сцену с раной, когда она вернулась за кулисы, вся ее нога была в крови. Стекло вытащили, оставшаяся часть конкурса прошла без происшествий. Однако после всех выступлений участницам пришлось полтора часа ждать за сценой объявления результатов. Поэтому эмоции у нее были смешанные, рассказала старшая сестра.
"Все было крайне непросто, нам нужно было все делать очень быстро. Мы бегом переодевались, надо было успеть поменять образы, перекраситься, сменить совсем непростые наряды", – поделилась впечатлениями Яна Матвейко.
В конкурсе Little Miss World Russia принимали участие девочки от трех до семнадцати лет. Их разделяли по следующим категориям: Mini (3-5 лет), Little (6-8 лет), Teen (9-12 лет), Young (12-14 лет) и Miss (14-17 лет). Софья стала первой в категории Miss. Подготовкой участниц к финалу занималась Наталья Пашинина – представитель конкурса Little Miss World Russia.
Софье Матвейко 14 лет, она учится в восьмом классе Барнаульской классической школы. Девочка увлекается, танцами, играет в театре, изучает английский язык, занимается благотворительностью, а также состоит в команде волонтеров школы. Алтайская красавица обладает титулами "Маленькая красавица Алтая", "Маленькая Мисс Хрустальная корона Алтая", "Фотомодель Алтая", а теперь и "Маленькая Мисс Россия".
Материал опубликован на сайте ИА "Атмосфера".
14:49:20 14-12-2023
14?
14:50:20 14-12-2023
Не у каждой девочки есть такой папа))) А деньги, потраченные на конкурс оплатят автолюбители на его заправках Октан))
15:05:12 14-12-2023
Кот222 (14:50:20 14-12-2023) деньги, потраченные на конкурс оплатят автолюбители на его заправках Октан... Поганый бензин там, кстати.
15:31:10 14-12-2023
Кот222 (14:50:20 14-12-2023) Не у каждой девочки есть такой папа))) А деньги, потраченные... Октан и Лукойл
00:01:14 17-12-2023
Кот222 (14:50:20 14-12-2023) Не у каждой девочки есть такой папа))) А деньги, потраченные... Красивая девочка. Уберите свои жала Удачи, побеждай дальше. Пусть у России будет красивая маленькая Мисс .
08:39:31 17-12-2023
Кот222 (14:50:20 14-12-2023) Не у каждой девочки есть такой папа))) А деньги, потраченные... А папа не успел ей операцию по увеличению груди оплатить, а то на фото размер лифа явно не дотягивает...))))
10:52:19 18-12-2023
Боже, завистливые люди! То есть теперь вы считаете, что все бизнесмены, у которых свои заправки и тд. Не имеют права как либо баловать своих дочерей? Тем более, что Софа много и долго занималась подготовкой к конкурсу! И да ребят ЕЙ 14!!! КАКИЕ НАКАЧЕННЫЕ ГУБЫ??? Это её! Дорогие критики и комментаторы, пожалуйста научитесь отличать накаченные губы, от своих пухлых, натуральных губ! И прекратите писать такого рода комментарии!! Вы даже не знаете может о её проблемах в личной жизни, которых возможно очень много! Вам что прям так легче станет от того, что вы написали это? Если так, то пишите конечно, ну это на вашей совести, то что вы возможно испортили человеку настроение, а может быть и жизнь!
03:42:45 21-12-2023
Вы хотя бы знаете какие усилия нужно приложить девочке что бы победить этот конкурс? Никакие деньги родителей на это не влияют ведь смотрят на характер, речь, нежность.. девочки. Я с ней знакома ведь участвовала в том же конкурсе и благодаря огромным усилиям заняла гран при.
14:54:30 14-12-2023
Ей 14 лет??? По фото как будто 20.
16:56:50 14-12-2023
Гость (14:54:30 14-12-2023) Ей 14 лет??? По фото как будто 20.... Это от макияжа. Яркий макияж старит.
14:47:27 15-12-2023
Гость (14:54:30 14-12-2023) Ей 14 лет??? По фото как будто 20.... Даже 30, я бы сказала)
00:06:25 16-12-2023
Гость (14:54:30 14-12-2023) Ей 14 лет??? По фото как будто 20.... Ну не знаю, у меня жена и в 30 так выглядела
15:32:59 14-12-2023
А что значит девочка занимается благотворительностью? В 14 лет? Где работает?
16:30:54 15-12-2023
Гость (15:32:59 14-12-2023) А что значит девочка занимается благотворительностью? В 14 л... Позволяет свое шмотье донашивать подружкам/одноклассницам
15:47:16 14-12-2023
вообще нужно запретить такие конкурсы для детей. ну бред какой-то... ребенок, накрашенный как обезьянка и разодетый как женщина - это отвратительно и пошло.... я уже молчу про психологическую составляющую
18:06:35 14-12-2023
Гость (15:47:16 14-12-2023) вообще нужно запретить такие конкурсы для детей. ну бред как... Полностью согласна
16:00:23 14-12-2023
сколько же в нас самопринебрижения что маленькая мисс Россия надо писать именно латиницей
16:09:36 14-12-2023
девочка красивая, и то что есть ктото, кто может оплатить данное мероприятие ей- вдвойне повезло! Не все могут быть одновременно и красивые и богатые, прямо бинго!!!!
16:25:40 14-12-2023
Симпатичная девушка. Без макияжа. А в боевой раскраске- как все. В псевдо-русском наряде как кукла на чайник. Ей 14? Ну, кто- то в 15 уже ордена получает...
17:28:31 14-12-2023
Маруся (16:25:40 14-12-2023) Симпатичная девушка. Без макияжа. А в боевой раскраске- как ... Такой яркий макияж используют специально для выступлений со сцены. Артисты так же ярко красятся. Вблизи смотрится вульгарно, а из зала зато видно, где глаза, а где рот у человека.
17:32:00 14-12-2023
Гость (17:28:31 14-12-2023) а из зала зато видно, где глаза, а где рот у человека. открою маленький секрет. большинство людей знает, что глаза находятся сверху, а рот снизу головы. передай этот секрет своим детям!
17:40:31 14-12-2023
Гость (17:32:00 14-12-2023) открою маленький секрет. большинство людей знает, что глаза ... Вы еще пойдите артистам вашу глупость расскажите. А то они по старинке наносят яркий макияж, вас не спросивши.
00:33:47 15-12-2023
Гость (17:40:31 14-12-2023) Вы еще пойдите артистам вашу глупость расскажите. А то они п... Яркий макияж клоуны наносят. Вот там это важно. Сейчас же 21 век, даже театральные бинокли не нужны, везде есть монитор и надобность в ярком макияже отпала
08:37:51 17-12-2023
Гость (17:32:00 14-12-2023) открою маленький секрет. большинство людей знает, что глаза ... Точно! )))
16:41:41 14-12-2023
А среди умытых нельзя конкурс проводить?
16:45:00 14-12-2023
Ещё не можем забыть певицу Филипчук, а уже встречайте переодевальщицу Матвейко. Там у Ракшина не кем нас порадовать ?
17:07:29 14-12-2023
Гость (16:45:00 14-12-2023) Ещё не можем забыть певицу Филипчук, а уже встречайте переод... Щукин ещё был, то-ли хоккеист, то-ли фигурист ?
16:45:57 14-12-2023
Как кукла... Не натуральная...
16:56:09 14-12-2023
Почему "мисс Россия" по-английски написано? =) Соревнования, вроде, не международные.
17:03:36 14-12-2023
Гость (16:56:09 14-12-2023) Почему "мисс Россия" по-английски написано? =) Соревнования,... Матвейка так проплатил.
16:58:18 14-12-2023
Переименуйте уже название конкурса! Что за Little Miss World Russia? Совсем на русском писать разучились?
17:17:50 14-12-2023
Девочку еще тогда пригласили на следующий этап конкурса, но по определенным обстоятельствам она не смогла в нем участвовать.------ у папки с бензином траблы начались что ли?
12:54:25 15-12-2023
Гость (17:17:50 14-12-2023) Девочку еще тогда пригласили на следующий этап конкурса, но ... 😅😅😅😅
18:12:53 14-12-2023
Какая Мисс в 14 лет? Ну что за бред. Что с ней будет через год, она же растет, меняется и внешне и внутренне.
19:03:27 14-12-2023
Гость (18:12:53 14-12-2023) Что с ней будет через год, она же растет, меняется и внешне и внутренне. и у папки бабки могут закончиться...
09:01:28 15-12-2023
Гость (19:03:27 14-12-2023) и у папки бабки могут закончиться...... А вот это вряд ли.
18:41:06 14-12-2023
"поранила ногу стеклом, непонятно откуда взявшимся в туфле девочки." ну вот, дальше конкуренция жестче будет, оно (здоровье) того стОит?
12:34:47 15-12-2023
Гость (18:41:06 14-12-2023) "поранила ногу стеклом, непонятно откуда взявшимся в туфле д... Просто пиар, ничего более.
19:22:23 14-12-2023
на шее юной мисски знаменитое жемчужное колье Вивьен Вествуд с крестообразной сферой, обозначающей королей и королев Великобритании как защитников веры.
22:23:46 14-12-2023
гость (16:09:36 14-12-2023) девочка красивая, и то что есть ктото, кто может оплатить да... Ну правда девочка красивая.при чем тут папа.Для конкурса нужно выглядеть красиво и красиво.Колья супер...ей идет.И девченки все сложится хорошо.Умничка следит за собой
20:12:47 15-12-2023
Гость (22:23:46 14-12-2023) Ну правда девочка красивая.при чем тут папа.Для конкурса нуж... Вы серьёзно, в 14 лет следит за собой? Это как так по-особому надо следить, зубы чистить?
20:18:05 16-12-2023
Гость (22:23:46 14-12-2023) Ну правда девочка красивая.при чем тут папа.Для конкурса нуж... Ну, нет конечно, папа здесь ни причем, просто "девочка" выглядит, как зрелая женщина. А какова она на самом деле, не понять пока не смыть всю штукатурку, бесспорно талантливых визажистов.
04:39:05 15-12-2023
Как пошло.. Литл мисс выглядит совсем не литл.
06:41:50 15-12-2023
Россия всегда славилась своими красавицами!
07:07:08 15-12-2023
Прямо пропаганда педофилии.
14:53:02 15-12-2023
Что за люди! Нужно все обосрать, кто Вам не даёт быть владельцами автозаправок, иметь бабло, растить детей и ездить представлять свой город или даже страну. Софья мололец, поехала, выступила и победила. Претенденток на победу было много, и я не думаю что чей то папа беднее папы нашей девочки. Желаю ей победы на международном конкурсе, Россия вперёд 🇷🇺
08:45:50 17-12-2023
Наталья (14:53:02 15-12-2023) Что за люди! Нужно все обосрать, кто Вам не даёт быть владел... А не даёт этим владеть честь и совесть, которая, к сожалению, наверное, осталась у многих , слава богу, людей! Не все могли в 90-е позволить себе закопать живьём в землю человека или закатать в бетон или выбросить из-за квартиры на улицу пенсионера! Девочка и ее папа- итог этого ,,а кто вам мешает...,,!
16:02:33 15-12-2023
Девочка очень красивая😍! И кстати, давно у нас не было настолько красивых мисс Россия! Люди, придите в себя и не пишите всякую ересь, спрячьте своих жаб куда подальше. Мы же наоборот должны болеть за свою страну, за наших победителей. А вы же готовы друг другу горло перегрызть от своей никчёмной злости и зависти, это же видно. Поздравляю красавицу Софью, мисс Россия 2023 с победой ! 👑👏
16:22:39 15-12-2023
Вангую. Стекло в туфельку подложили конкурентки. Эти конкурсы можно сранвнить с банкой со змеями.😁
16:35:30 15-12-2023
Гость (16:22:39 15-12-2023) Вангую. Стекло в туфельку подложили конкурентки. Эти конкурс... Да скорее всего так и было. Если как пишут, стакан разбили, то как бы стекло оказалось в туфле. Она реально очень красивая девчонка.
08:49:09 17-12-2023
Гость (16:35:30 15-12-2023) Да скорее всего так и было. Если как пишут, стакан разбили, ... Да никто ей никакое стекло не клал , не ведитесь на пиар ! А насчет ,,красоты,,- визажисты- да, молодцы, но хотелось бы увидеть лицо девочки без макияжа , а не тётку в боевом раскрасе, ибо красота- это когда естественно , от природы, а не подведенные на глазах ,,стрелы,, и губки на поллица!
22:59:43 17-12-2023
Гость (08:49:09 17-12-2023) Да никто ей никакое стекло не клал , не ведитесь на пиар ! А... Она и без макияжа прекрасна!Угомонитесь,сидите на диване и пишите этот бред!
10:54:41 18-12-2023
Гость (08:49:09 17-12-2023) Да никто ей никакое стекло не клал , не ведитесь на пиар ! А... А вот и да, хотите скину фотографию?
20:34:40 15-12-2023
Комментаторы выше отписавшиеся в начале. Вы завистливые и злые позорники! У нас победительница с Алтайского края, получила титул Мисс Россия! Должны гордиться, а в вас говно кипит! И здесь вы его льёте, как не стыдно! А в глаза то скажете? 😁 А девочка, реально супер! Глаз не отвести. Поздравляем с победой Софью, и желаем победить в международном конкурсе! Гордость Алтайского края!
17:28:26 16-12-2023
Гость (20:34:40 15-12-2023) Комментаторы выше отписавшиеся в начале. Вы завистливые и зл... Девочка действительно очень милая и обаятельная!!! Но о другом подумайте! Зачем вообще конкурсы красоты среди детей? И кого манит эта сфера? И какие люди там частенько крутятся? Берегите детей! Закулисье этих конкурсов ужасно! Я знаю,о чем говорю!
05:10:58 17-12-2023
Гость (20:34:40 15-12-2023) Комментаторы выше отписавшиеся в начале. Вы завистливые и зл... Видимо гордиться вам больше нечем
20:43:58 15-12-2023
😍 какая красивая! Восторг❗ С победой тебя, Софья ❗лучшая❗
21:01:29 15-12-2023
Папа Юра Матвейко, а как ты гордость за свою дочку на жителей края распространишь? По канистре бензина каждому зарегистрированному в крае жителю выделить слабо?
22:33:20 15-12-2023
Если бы эта девочка стояла на автобусной остановке или возле магазина и дымила сигаретой в свои 14 лет, едва ли кто то из взрослых обратил бы на этот факт внимание. Взрослым сегодня нет никакого дела, абсолютно наплевать чем там дурным занимаются дети, подростки. Не буду перечислять всё, чем они на глазах у прохожих занимаются, каждый это видит, но молча проходит мимо. А тут девочка - подросток со здоровым интересом к прекрасному и, сама прекрасна и очаровательна, с пользой и удовольствием проводит время не за гадким занятием, а учится быть леди в полном смысле этого слова, и столько негативного внимания, столько неприятных слов, злобы....Мир сходит с ума, у такого мира нет будущего.
08:52:48 17-12-2023
Ирэн (22:33:20 15-12-2023) Если бы эта девочка стояла на автобусной остановке или возле... Со ,,здоровым,, интересом? Вы серьезно? Интересом к большим деньгам и желанием халявы? Дальше пойдут рассказы о ,,невыносимо труде,, бедных девочек , как они замчились путешествовать по миру и выходить на подиум? Просто ,,каторжный,, труд! Так давайте отправим их работать на завод - там отдыхают 24/7!
22:51:10 15-12-2023
О, как не приятно, зависть разрушительное чувство! Очень красивая девочка. С Победой тебя! И побольше на твоём пути подобных и более значимых побед.
04:00:47 16-12-2023
Гость (16:02:33 15-12-2023) Девочка очень красивая😍! И кстати, давно у нас не было наст... Вообще не надо ничего комментировать и обсуждать. Победила и победила. Молодец! Пусть идёт дсльше.
04:17:35 16-12-2023
Ничесе маленькая😳
09:48:15 16-12-2023
Красивая девочка, молодец. Ну это тоже усилия и время! Про стекло страшно. Здоровья. Психику такие конкурсы ломают
10:35:27 16-12-2023
Безобразие, с 14 лет в такие конкурсы детей тащить. А потом удивляются, что педофилов в стране целая куча. Она же выглядит как взрослая бабень уже
18:39:07 16-12-2023
Кто бы что не писал, какой состоятельный папа и т.п. Очень красивая девочка 🙌
02:56:18 17-12-2023
Макияж, причёска - всё хорошо. Зачем губы увеличивать в 14 - непонятно. Все девочки, девушки становятся на одно лицо: с такими губами, бровями, ресницами, гель-лаком и т. д. Параллельные. А через годиков 10 она пойдёт себе сиси делать.
17:09:31 17-12-2023
Удивительные родители, которым не жалко своих детей, шоу бизнес жесток, это вам не бензином торговать, а...
17:42:04 17-12-2023
Ну нормальная, в 15 лет многие такие. Оплатили?
17:42:53 17-12-2023
Гость (16:56:50 14-12-2023) Это от макияжа. Яркий макияж старит.... Я вообще не понимаю зачем детей красить так в конкурсе, пусть бы с естественной красотой выходили хотя-бы в таком возрасте.
22:46:24 17-12-2023
Сколько же в людях желчи. Лишь бы обгадить , если у кого-то получается что-то сделать лучше. Софья молодец. Действительно красивая девочка и достойна звания и короны.
23:21:58 17-12-2023
Женщины и девушки, встретившие юность в 00-х, вы вспомните как сами выглядели? Бровки и глазки подводили черным карандашом, волосы перегидроленные мелированием, джинсы с низкой посадкой и торчащими трусами-никами со стразами..и смолили в старших классах за гаражами как паровозы, и коктейли в Мазайке/Пилоте хлестали. И вероятнее всего многие выросли в роскошных дам. Ужасные комментарии и про папу, и про внешность. Просто стыдно за людей
14:11:48 20-12-2023
Красавица, но в моем классе некоторые уже в 12 были ростом от 170 и с большим бюстом, правда как выросли сразу и больше не росли
03:38:51 21-12-2023
Кот222 (14:50:20 14-12-2023) Не у каждой девочки есть такой папа))) А деньги, потраченные... Вы хотя бы