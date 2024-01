Обладательницей титула "Маленькая Мисс Россия 2023" стала девочка из Алтайского края

Софья Матвейко теперь может представлять страну на международном конкурсе

Жительница Алтайского края, 14-летняя Софья Матвейко победила в финале конкурса "Маленькая Мисс Россия 2023", который прошел 9 декабря в Москве. В конкурсе красоты принимали участие 66 девочек из разных регионов страны. О том, как проходил конкурс, кто мог принять в нем участие, а также с какими сложностями столкнулась Софья в финале, "Атмосфера" узнала у старшей сестры девочки, барнаульского визажиста и блогера Яны Матвейко, которая сопровождала победительницу в поездке.

Чтобы попасть на Little Miss World Russia, нужно победить на региональном этапе. После этого девочка проходит в финал всероссийского конкурса, где выбирают лучшую. Так, Софья Матвейко в 12 лет участвовала в конкурсе красоты в Барнауле, в котором победила и стала обладательницей сразу трех титулов: "Маленькая красавица Алтая", "Фотомодель Алтая" и "Маленькая Мисс Хрустальная корона Алтая". Девочку еще тогда пригласили на следующий этап конкурса, но по определенным обстоятельствам она не смогла в нем участвовать. Однако в этом году алтайскую красавицу вновь пригласили в финал, на этот раз у нее была возможность приехать на мероприятие.

Для участия в региональном конкурсе девочкам нужно прийти на кастинг и пройти отбор. Как нам разъяснили, принять участие в этом этапе и пройти дальше есть шанс у каждой. Проблема может возникнуть лишь у самых маленьких претенденток на титул. К участию в этом конкурсе допускаются дети от трех лет. Если у ребенка не получается выступать на сцене самостоятельно, то это станет проблемой для дальнейшего участия. В остальных случаях пройти отбор не так сложно.

"Знаю, что девочек выбирают каждый год. У нас в Барнауле тоже проходят такие конкурсы и, если участницы выигрывают, то едут дальше", – рассказала Яна Матвейко.

После этого победительницы получают корону, ленту с титулом, а также возможность представлять Россию на международном конкурсе красоты, где участницы поборются за более серьезный титул. Такие мероприятия проходят ежегодно в разных уголках мира. По предварительным данным, в ближайшее время подобные конкурсы пройдут в Грузии и Индонезии.

В финале конкурса “Маленькая Мисс Россия 2023” претендентки выступали в трех этапах: творческий номер, выход в национальном костюме, дефиле в вечернем платье. Однако в этом году творческий номер не был обязательным, его разрешалось подготовить по желанию. Также в начале конкурса участницы выходили на сцену в фирменных футболках Little Miss World Russia.

"По факту было три дефиле. Первый выход был в фирменных футболках с логотипом конкурса; второй – в национальных костюмах, во время него ведущие зачитывали информацию об участницах; третий выход – в вечерних нарядах", – поделилась Яна Матвейко.

Софья в Барнауле посещала занятия, на которых училась искусству дефиле. Как отметила ее сестра, в этом конкурсе очень важны красивая походка и улыбка. Макияж и прическу победительнице выполнили мастера известной барнаульской студии, которые приехали на мероприятие вместе с ней. Национальный костюм для девочки предоставила известный московский дизайнер, чьи наряды демонстрируют на международных выставках и конкурсах красоты. Вечернее платье для победительницы было специально заказано и привезено студией нарядов для особых случаев из Барнаула.

Софья Матвейко пока не решила, примет ли участие в международном конкурсе. Желание есть, но решение будет зависеть от его места и времени проведения.

Алтайская красавица довольна полученным титулом, но, по словам ее сестры, очень устала к концу мероприятия. В гримерке прямо перед вторым выходом она поранила ногу стеклом, непонятно откуда взявшимся в туфле девочки. Софье пришлось выйти на сцену с раной, когда она вернулась за кулисы, вся ее нога была в крови. Стекло вытащили, оставшаяся часть конкурса прошла без происшествий. Однако после всех выступлений участницам пришлось полтора часа ждать за сценой объявления результатов. Поэтому эмоции у нее были смешанные, рассказала старшая сестра.

"Все было крайне непросто, нам нужно было все делать очень быстро. Мы бегом переодевались, надо было успеть поменять образы, перекраситься, сменить совсем непростые наряды", – поделилась впечатлениями Яна Матвейко.

В конкурсе Little Miss World Russia принимали участие девочки от трех до семнадцати лет. Их разделяли по следующим категориям: Mini (3-5 лет), Little (6-8 лет), Teen (9-12 лет), Young (12-14 лет) и Miss (14-17 лет). Софья стала первой в категории Miss. Подготовкой участниц к финалу занималась Наталья Пашинина – представитель конкурса Little Miss World Russia.

Софье Матвейко 14 лет, она учится в восьмом классе Барнаульской классической школы. Девочка увлекается, танцами, играет в театре, изучает английский язык, занимается благотворительностью, а также состоит в команде волонтеров школы. Алтайская красавица обладает титулами "Маленькая красавица Алтая", "Маленькая Мисс Хрустальная корона Алтая", "Фотомодель Алтая", а теперь и "Маленькая Мисс Россия".

