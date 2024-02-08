Красавица из Сибири рассказала, как складывается ее жизнь после жуткого ДТП

Накануне новосибирцы за два дня собрали 30 тысяч рублей ослепшей девушке

08 февраля 2024, 18:29, ИА Амител

Мария Лебедева (22 и 29 лет) / Фото: соцсети / "КП - Новосибирск" Александр Карпов

29-летняя Мария Лебедева из Новосибирска, от модельной внешности которой не осталось и следа, рассказала "КП-Новосибирск", как она сейчас живет от лечения до лечения и надеется хотя бы частично вернуть прошлую жизнь.

Напомним, летом 2016 года девушка попала в аварию по вине жениха: парень на скорости 80 км/ч проехал на красный свет и протаранил внедорожник. Из-за тяжелых травм Мария ослепла. Также у нее вставная челюсть, которую сделали бесплатно. Возлюбленный, который обещал помогать, бросил невесту из-за изменений во внешности. Трагическую историю девушки ранее рассказали в передаче "Пусть говорят".

"Я каждые полгода прохожу реабилитацию. Мне делают массажи, иглоукалывания. Это помогает от боли в мышцах и в голове. Когда все тело ломает, мне, бывает, руку в кулак сжать больно, не то что встать. Порой я думаю: "Господи, когда это закончится?" Не заканчивается", – рассказала Мария.

Мария Лебедева / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на соцсети

Недавно девушка объявляла об очередном сборе на лечение: нужно было 30 тысяч рублей. Деньги собрали за несколько дней.

"Каждый раз, когда объявляю сбор, думаю: "Ну если деньги не соберут, значит, не судьба продолжать". И каждый раз собирают. Иногда мне кажется, что люди верят в меня больше, чем я сама", – отметила сибирячка.

За год девушке удалось скинуть 16 килограммов. Также у нее сильно отросли волосы, просит маму заплетала их, хочет сделать мелирование. Очень любит гулять, но не с кем.

"Я остановилась в своем 22-летнем возрасте. После аварии время будто затормозилось. Я хочу жить, видеть жизнь, радоваться ей. А у меня сплошные больницы", – призналась Мария.

Самая главная мечта девушки – снова начать видеть. Но врачи говорят, что ничего не могут сделать: после аварии поврежден зрительный нерв.