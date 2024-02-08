Красавица из Сибири рассказала, как складывается ее жизнь после жуткого ДТП
Накануне новосибирцы за два дня собрали 30 тысяч рублей ослепшей девушке
08 февраля 2024, 18:29, ИА Амител
29-летняя Мария Лебедева из Новосибирска, от модельной внешности которой не осталось и следа, рассказала "КП-Новосибирск", как она сейчас живет от лечения до лечения и надеется хотя бы частично вернуть прошлую жизнь.
Напомним, летом 2016 года девушка попала в аварию по вине жениха: парень на скорости 80 км/ч проехал на красный свет и протаранил внедорожник. Из-за тяжелых травм Мария ослепла. Также у нее вставная челюсть, которую сделали бесплатно. Возлюбленный, который обещал помогать, бросил невесту из-за изменений во внешности. Трагическую историю девушки ранее рассказали в передаче "Пусть говорят".
"Я каждые полгода прохожу реабилитацию. Мне делают массажи, иглоукалывания. Это помогает от боли в мышцах и в голове. Когда все тело ломает, мне, бывает, руку в кулак сжать больно, не то что встать. Порой я думаю: "Господи, когда это закончится?" Не заканчивается", – рассказала Мария.
Недавно девушка объявляла об очередном сборе на лечение: нужно было 30 тысяч рублей. Деньги собрали за несколько дней.
"Каждый раз, когда объявляю сбор, думаю: "Ну если деньги не соберут, значит, не судьба продолжать". И каждый раз собирают. Иногда мне кажется, что люди верят в меня больше, чем я сама", – отметила сибирячка.
За год девушке удалось скинуть 16 килограммов. Также у нее сильно отросли волосы, просит маму заплетала их, хочет сделать мелирование. Очень любит гулять, но не с кем.
"Я остановилась в своем 22-летнем возрасте. После аварии время будто затормозилось. Я хочу жить, видеть жизнь, радоваться ей. А у меня сплошные больницы", – призналась Мария.
Самая главная мечта девушки – снова начать видеть. Но врачи говорят, что ничего не могут сделать: после аварии поврежден зрительный нерв.
19:42:27 08-02-2024
Помню эту историю, не раз писали. Девушка не захотела пристёгиваться ремнём безопасности в автомобиле. Родители девушки обратились в суд за денежной компенсации к водителю в машину которого врезались. Суд не виновному человеку, тоже пострадавшему в аварии, обязал выплачивать денежную компенсацию девушке.
09:27:19 09-02-2024
Гость (19:42:27 08-02-2024) Помню эту историю, не раз писали. Девушка не захотела пристё... дичь какая то, не виновный и обязали платить, надо было с водителя, проехавшего на красный по полной программе взыскивать!
12:49:09 09-02-2024
Если денег на лечение нет, то тут уж не до мелирования. Красота она в не накаченных губах и крашенной голове...