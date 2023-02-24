На Алтае девушка погибла в маленькой машине, загоревшейся после ДТП
Не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения
24 февраля 2023, 15:21, ИА Амител
В Алтайском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, сообщает региональное МВД.
ДТП произошло ночью 24 февраля в Троицком районе – на 291-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".
"28-летняя женщина на автомобиле Honda Fit, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2102", – рассказали в ведомстве.
После столкновения иномарка загорелась. Девушка от полученных травм погибла на месте.
43-летнего водителя отечественной машины с травмами госпитализировали в медучреждение. Его 75-летнюю пассажирку также доставили в больницу, однако она скончалась.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в связи с резким потеплением до плюсовых температур на дорогах края наблюдается сильный гололёд.
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