На Алтае девушка погибла в маленькой машине, загоревшейся после ДТП

Не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения

24 февраля 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло ночью 24 февраля в Троицком районе – на 291-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

"28-летняя женщина на автомобиле Honda Fit, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2102", – рассказали в ведомстве.

После столкновения иномарка загорелась. Девушка от полученных травм погибла на месте.

43-летнего водителя отечественной машины с травмами госпитализировали в медучреждение. Его 75-летнюю пассажирку также доставили в больницу, однако она скончалась.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в связи с резким потеплением до плюсовых температур на дорогах края наблюдается сильный гололёд.