НОВОСТИОбщество

Красная икра начала дешеветь в России

После Нового года она упадет в цене еще на 10%

18 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Бутерброды с икрой / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500
Бутерброды с икрой / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500

В России начала дешеветь красная икра с середины ноября. А из-за снижения спроса после Нового года она упадет в цене еще на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.

"Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры на рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет", – рассказал Панин.

В 2023 году в России произвели более 25 тыс. тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт до 9 тыс. тонн. На внутреннем рынке при этом осталось 16 тыс. тонн икры. Но цена на нее все равно была высокой – 6-8 тыс. рублей за килограмм.

Также, по словам эксперта, на рост цены повлияли инфляция и ключевая ставка. Однако объем производства уменьшился в три раза, что стало главным фактором подорожания продукта.

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

В России растет спрос на имитированную икру на фоне подорожания натуральной

Сейчас цена имитации составляет всего тысячу рублей за килограмм, тогда как настоящая продается по 9-12 тысяч рублей
НОВОСТИЭкономика
цены

Комментарии 8

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Гость

12:52:22 18-12-2024

Вы еще верите что у нас что то может подешеветь?

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Гость

13:07:03 18-12-2024

Может подавятся

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Гость

15:24:49 18-12-2024

Гость (13:07:03 18-12-2024) Может подавятся... За своей глоткой следи.

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Гость

23:58:13 19-12-2024

Гость (15:24:49 18-12-2024) За своей глоткой следи.... О, продажник отозвался. Давитесь, давитесь.

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Акакий

13:16:16 18-12-2024

Налетай ,подешевело?
Было рубель,стало пять?

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Гость

13:37:31 18-12-2024

Кушайте сами пока не пропала.

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Иван

14:13:26 18-12-2024

Новогодние елки в январе подешевеют:)

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Гость

23:57:11 19-12-2024

Ах, какие шалуны-говоруны! Лишь бы поговорииить. Иксперды.

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