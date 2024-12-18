Красная икра начала дешеветь в России
После Нового года она упадет в цене еще на 10%
18 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
В России начала дешеветь красная икра с середины ноября. А из-за снижения спроса после Нового года она упадет в цене еще на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.
"Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры на рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет", – рассказал Панин.
В 2023 году в России произвели более 25 тыс. тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт до 9 тыс. тонн. На внутреннем рынке при этом осталось 16 тыс. тонн икры. Но цена на нее все равно была высокой – 6-8 тыс. рублей за килограмм.
Также, по словам эксперта, на рост цены повлияли инфляция и ключевая ставка. Однако объем производства уменьшился в три раза, что стало главным фактором подорожания продукта.
12:52:22 18-12-2024
Вы еще верите что у нас что то может подешеветь?
13:07:03 18-12-2024
Может подавятся
15:24:49 18-12-2024
Гость (13:07:03 18-12-2024) Может подавятся... За своей глоткой следи.
23:58:13 19-12-2024
Гость (15:24:49 18-12-2024) За своей глоткой следи.... О, продажник отозвался. Давитесь, давитесь.
13:16:16 18-12-2024
Налетай ,подешевело?
Было рубель,стало пять?
13:37:31 18-12-2024
Кушайте сами пока не пропала.
14:13:26 18-12-2024
Новогодние елки в январе подешевеют:)
23:57:11 19-12-2024
Ах, какие шалуны-говоруны! Лишь бы поговорииить. Иксперды.