Красная икра начала дешеветь в России

После Нового года она упадет в цене еще на 10%

18 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Бутерброды с икрой / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500

В России начала дешеветь красная икра с середины ноября. А из-за снижения спроса после Нового года она упадет в цене еще на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.

"Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры на рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет", – рассказал Панин.

В 2023 году в России произвели более 25 тыс. тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт до 9 тыс. тонн. На внутреннем рынке при этом осталось 16 тыс. тонн икры. Но цена на нее все равно была высокой – 6-8 тыс. рублей за килограмм.

Также, по словам эксперта, на рост цены повлияли инфляция и ключевая ставка. Однако объем производства уменьшился в три раза, что стало главным фактором подорожания продукта.