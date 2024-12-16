В России растет спрос на имитированную икру на фоне подорожания натуральной

Сейчас цена имитации составляет всего тысячу рублей за килограмм, тогда как настоящая продается по 9-12 тысяч рублей

16 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Спрос на имитированную икру в России вырос на 19% за год на фоне сильного подорожания натуральной продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитиков "Контур.Маркета".

"На рост спроса на имитированную икру прежде всего повлияло значительное повышение цен на натуральный продукт. Многие россияне стремятся сократить затраты и переходят на более бюджетный аналог", – пояснила "Известиям" аналитик компании Дарья Жигалина.

Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом цена на имитированную икру выросла лишь на 4% – до 1 тысячи рублей за килограмм. При этом на онлайн-площадках цена килограмма натуральной икры может достигать от 9 до 12 тысяч рублей в зависимости от упаковки и вида лососевой рыбы.

Издание отмечает, что в этом году в РФ производство красной икры сократилось втрое: за десять месяцев этого года ее выпустили 10 тысяч тонн, тогда как в прошлом году значение достигло 29 тысяч тонн. Кроме того, сократился выпуск структурированной икры – 433 тонны, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года.