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В России растет спрос на имитированную икру на фоне подорожания натуральной

Сейчас цена имитации составляет всего тысячу рублей за килограмм, тогда как настоящая продается по 9-12 тысяч рублей

16 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa
Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Спрос на имитированную икру в России вырос на 19% за год на фоне сильного подорожания натуральной продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитиков "Контур.Маркета".

"На рост спроса на имитированную икру прежде всего повлияло значительное повышение цен на натуральный продукт. Многие россияне стремятся сократить затраты и переходят на более бюджетный аналог", – пояснила "Известиям" аналитик компании Дарья Жигалина.

Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом цена на имитированную икру выросла лишь на 4% – до 1 тысячи рублей за килограмм. При этом на онлайн-площадках цена килограмма натуральной икры может достигать от 9 до 12 тысяч рублей в зависимости от упаковки и вида лососевой рыбы.

Издание отмечает, что в этом году в РФ производство красной икры сократилось втрое: за десять месяцев этого года ее выпустили 10 тысяч тонн, тогда как в прошлом году значение достигло 29 тысяч тонн. Кроме того, сократился выпуск структурированной икры – 433 тонны, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

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Комментарии 10

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Гость

11:27:48 16-12-2024

Это из серии безалеогольного пива и резиновой женщины.

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Гость

11:52:38 16-12-2024

блин.. ну теперь и эта подорожает!!!

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Гость

12:03:23 16-12-2024

Гость (11:52:38 16-12-2024) блин.. ну теперь и эта подорожает!!!... да уже давно дорожает, всё ближе по цене к настоящей

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Гость

11:58:47 16-12-2024

а еще жуков есть предлагают . Томские ученые

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Гость

12:18:35 16-12-2024

Если не будет имитированной икры на столе- понизится статусность мероприятия или как?

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Гость

12:30:12 16-12-2024

Гость (12:18:35 16-12-2024) Если не будет имитированной икры на столе- понизится статусн... Ну конечно, уже не то! Жизнь современная сама по себе уже имитированная начиная от вещей и заканчивая человеческим рассудком. И эта картина жизни должна быть укомплектована бутафорией до мелочей.

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Гость

15:15:30 16-12-2024

Что-то добытчики икры сильно стали жадничать. Всегда ранее брал икру на новогодний стол, иногда и без повода, просто на ужин, а теперь во мне внутренний протест. Я, вроде, и не самый бедный, но с ценами грубят, из принципа покупать не буду.

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Гость

15:32:16 16-12-2024

да всё дорожает, уже вон сметана в пятницу в пятерочке по 100 рублей стояла. Если это месево сметаной назвать можно.

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Гость

16:38:18 16-12-2024

Куплю икру минтая. Все лучше чем имитированная, напоминающая пенопласт

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Гость

11:10:54 17-12-2024

уберите из экономики красных директоров и ихних ближайших детей детей.
и все перестанет дорожать по сезонам и с первого числа.
и не будет никакого дефицита.

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