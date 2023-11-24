Не дэнсим, а переписываемся. Дети переключились с TikTok на мессенджеры

К таким выводам пришла компания МегаФон на основе анализа данных "МегаФон Kids"

24 ноября 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: пресс-служба МегаФона

В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети. Лидером роста стал Telegram*, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok*, снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф "МегаФон Kids*".

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году**, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентного пункта (п.п.). Теперь почти столько же дети тратят на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

Тройку лидеров замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п.п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% трафика соответственно.

Популярными приложениями у детей остаются:

YouTube*;

VK*;

TikTok.

Расход трафика на первые два за год вырос на 26% и 41%, а активность в TikTok практически осталась на уровне 2022. В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp*, прибавивший 45%.

В Алтайском крае общероссийские тренды подтверждаются. Лидеры рейтинга также YouTube, VK и TikTok.

Расход трафика на первые два увеличился на 6% и 5%, при этом активность в TikTok заметно сократилась (-9%).

Взрывные показатели демонстрируют:

Telegram (рост 62% по сравнению с прошлым годом);

WhatsApp – 23%.

Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитория активнее мужской в онлайн-кинотеатрах Start* и more.tv*. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries* и активнее в приложениях продуктовых магазинов. Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

* Telegram ("Телеграм"); TikTok ("ТикТок"); Kids ("Кидс"); YouTube ("ЮТуб"); VK ("ВК"); WhatsApp ("ВотсАпп"); Start ("Старт"); more.tv​ ("мор.тиви"); Wildberries ("Вайлдберриз").

** Данные за первые десять месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года