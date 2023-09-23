Красно-желтые дни. Фотопрогулка по барнаульскому дендрарию

Осеннее место паломничества горожан во всей красе

23 сентября 2023, 07:01, ИА Амител













































































































Осень в барнаульском дендрарии / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На календаре осень, на улице бабье лето, а в душе вечная весна. Самое время насладиться "огненной" красотой осени. Побродить, подумать о вечном и сделать красивые снимки можно, конечно же, в барнаульском дендрарии. Куда и отправилась наш фотограф.

Даже в будние дни место паломничества полно людей, и неудивительно, ведь погода шепчет. Вернее шептала, сегодня в край придет похолодание с дождями, однако на следующей неделе синоптики вновь обещают +20 градусов.