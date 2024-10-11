Красное северное сияние накрыло Алтай минувшей ночью. Фото
Магнитная буря на планете пока не успокаивается
11 октября 2024, 10:31, ИА Амител
Красное северное сияние на Алтае / Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"
Минувшей ночью жители Алтайского края снова могли наблюдать северное сияние. Кадры уже становящегося привычным для Алтая явления опубликовали в пабликах "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".
Напомним, что 10 октября Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжается и сейчас. Согласно данным ИКИ и ИСЗФ РАН, ее сила едва не дотягивает до максимального уровня, G5. Что соответствует экстремально сильной буре.
По прогнозу ученых, сейчас она будет постепенно утихать, однако полностью магнитосфера Земли успокоится лишь к 13 октября.
10:35:19 11-10-2024
в Барнауле тоже было, пока я спала?
10:41:36 11-10-2024
Элен без ребят (10:35:19 11-10-2024) в Барнауле тоже было, пока я спала? ... Нет, не видно было - облачность была
11:44:26 11-10-2024
Гость (10:41:36 11-10-2024) Нет, не видно было - облачность была... фух...полегчало, спасибо. а то прям расстроилась чутка)
12:52:32 11-10-2024
Элен без ребят (10:35:19 11-10-2024) в Барнауле тоже было, пока я спала? ... В 2-3 часа ночи выглядывал, не было сияния, хотя иной раз звезды было видно, облака были, но не сплошные.
12:51:41 11-10-2024
Ближайшей ночью тоже должно быть. Смотрите. Лишь бы сплошной облачности не было.
19:54:16 11-10-2024
Красное-плохо.. Зеленое-хорошо