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Красное северное сияние накрыло Алтай минувшей ночью. Фото

Магнитная буря на планете пока не успокаивается

11 октября 2024, 10:31, ИА Амител

Красное северное сияние на Алтае / Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

Минувшей ночью жители Алтайского края снова могли наблюдать северное сияние. Кадры уже становящегося привычным для Алтая явления опубликовали в пабликах "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

Напомним, что 10 октября Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжается и сейчас. Согласно данным ИКИ и ИСЗФ РАН, ее сила едва не дотягивает до максимального уровня, G5. Что соответствует экстремально сильной буре.

По прогнозу ученых, сейчас она будет постепенно утихать, однако полностью магнитосфера Земли успокоится лишь к 13 октября.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество

магнитные бури Алтайский край

Комментарии 6

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Элен без ребят

10:35:19 11-10-2024

в Барнауле тоже было, пока я спала?

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Гость

10:41:36 11-10-2024

Элен без ребят (10:35:19 11-10-2024) в Барнауле тоже было, пока я спала? ... Нет, не видно было - облачность была

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Элен без ребят

11:44:26 11-10-2024

Гость (10:41:36 11-10-2024) Нет, не видно было - облачность была... фух...полегчало, спасибо. а то прям расстроилась чутка)

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Гость

12:52:32 11-10-2024

Элен без ребят (10:35:19 11-10-2024) в Барнауле тоже было, пока я спала? ... В 2-3 часа ночи выглядывал, не было сияния, хотя иной раз звезды было видно, облака были, но не сплошные.

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Гость

12:51:41 11-10-2024

Ближайшей ночью тоже должно быть. Смотрите. Лишь бы сплошной облачности не было.

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Бдыщ...

19:54:16 11-10-2024

Красное-плохо.. Зеленое-хорошо

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