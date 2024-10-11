Красное северное сияние накрыло Алтай минувшей ночью. Фото

Магнитная буря на планете пока не успокаивается

11 октября 2024, 10:31, ИА Амител

Красное северное сияние на Алтае / Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

Минувшей ночью жители Алтайского края снова могли наблюдать северное сияние. Кадры уже становящегося привычным для Алтая явления опубликовали в пабликах "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

Напомним, что 10 октября Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжается и сейчас. Согласно данным ИКИ и ИСЗФ РАН, ее сила едва не дотягивает до максимального уровня, G5. Что соответствует экстремально сильной буре.

По прогнозу ученых, сейчас она будет постепенно утихать, однако полностью магнитосфера Земли успокоится лишь к 13 октября.