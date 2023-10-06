Краснокнижную сову нашли в новосибирском дворе и хорошенько потискали

От детей птицу спасла внимательная местная жительница

06 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Дети обнаружили во дворе новосибирской многоэтажки краснокнижную неясыть. Об этом сообщает Mash Siberia.

Отмечается, что птица упала и получила повреждение. Судя по всему, самостоятельно взлететь она не смогла. Сову нашли дети, которые подняли ее с земли и стали тискать.

Это увидела женщина и позвонила инспекторам. Травмированную неясыть передали в зоопарк.

Специалисты помогут ей вылечиться, проследят за восстановлением и отпустят на волю.