Краснокнижную сову нашли в новосибирском дворе и хорошенько потискали
От детей птицу спасла внимательная местная жительница
06 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Дети обнаружили во дворе новосибирской многоэтажки краснокнижную неясыть. Об этом сообщает Mash Siberia.
Отмечается, что птица упала и получила повреждение. Судя по всему, самостоятельно взлететь она не смогла. Сову нашли дети, которые подняли ее с земли и стали тискать.
Это увидела женщина и позвонила инспекторам. Травмированную неясыть передали в зоопарк.
Специалисты помогут ей вылечиться, проследят за восстановлением и отпустят на волю.
14:08:18 06-10-2023
как только собаки не сожрали