Барнаульцы помогли сове сделать такое гнездо, чтобы совёнок больше не выпадал
Инструкцию по изготовлению гнезда пришлось искать в интернете
01 июня 2023, 11:28, ИА Амител
Жители Барнаула спасли совёнка, который выпал из гнезда в Ленточном бору и бродил по округе, пишет "Алтайская правда".
Птенца неясыти заметила отдыхавшая поблизости семья. Связались с алтайским орнитологом Алексеем Эбелем, он заверил, что лучшим вариантом будет помочь совёнку. В это время мимо проходила другая семья, которая откликнулась на просьбу помочь.
К дереву припарковали автомобиль, чтобы с него взобраться на дерево. Один мужчина полез, другой подстраховывал. Новое гнездо сделали из больших веток, инструкцию по изготовлению нашли в интернете.
"Взяли самые основательные ветки. Накидали как можно больше, чтобы птенец не выпал. Совёнка посадили с трудом. После этого дождались, чтобы мать-неясыть увидела своего ребёнка", – рассказала изданию участница спасательной операции.
11:34:19 01-06-2023
А этот выпал из гнезда.
11:52:23 01-06-2023
Скиньтесь мне на студию на окраине.
11:52:33 01-06-2023
Может совёнок вышел из гнезда походить, а если серьезно, то молодцы конечно.