Барнаульцы помогли сове сделать такое гнездо, чтобы совёнок больше не выпадал

Инструкцию по изготовлению гнезда пришлось искать в интернете

01 июня 2023, 11:28, ИА Амител





Спасение совёнка / Фото: "Алтайская правда" / Алёна Бережнева

Жители Барнаула спасли совёнка, который выпал из гнезда в Ленточном бору и бродил по округе, пишет "Алтайская правда".

Птенца неясыти заметила отдыхавшая поблизости семья. Связались с алтайским орнитологом Алексеем Эбелем, он заверил, что лучшим вариантом будет помочь совёнку. В это время мимо проходила другая семья, которая откликнулась на просьбу помочь.

К дереву припарковали автомобиль, чтобы с него взобраться на дерево. Один мужчина полез, другой подстраховывал. Новое гнездо сделали из больших веток, инструкцию по изготовлению нашли в интернете.