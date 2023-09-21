Краснокнижный вонючий сморчок вырос в барнаульском дендрарии
Гриб в пищу не употребляется
21 сентября 2023, 09:32, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском дендрарии вырос краснокнижный гриб Мутинус Равенеля, который также называют вонючим сморчком. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что данный гриб появился в Северной Америке и был завезен в Европу.
Гриб редко встречается в парках, растет под листвой, не употребляется в пищу. Он издает сильный запах гнили - для привлечения мух, которые разносят споры.
10:20:09 21-09-2023
Тьфу, срамота)))