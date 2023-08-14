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На Алтае нашли гриб-хoттабыч с "седой бородой"

В регионе часто находят забавные грибы

14 августа 2023, 09:51, ИА Амител

В ребрихинском лесу нашли любопытный и неизвестный гриб, сообщает "Барнаул 22".

"Что за гриб?" – поинтересовалась подписчица паблика.

В комментариях ответили, что, вероятно, гриб просто заплесневел или на нем поселился маленький и опасный гриб-паразит.

Ранее на Алтае нашли курчавый гриб, похожий на огромную съедобную белую розу. А в Барнауле нашли самый красивый гриб: "Милашка нежнейшей красоты".

Фото: Татьяна Дмитриева, Анна Прокопенко, Наталья Батомункуева /

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Алтайский край чудеса природы Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

10:25:42 14-08-2023

трахтибибохтибидох

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Гость

10:24:05 15-08-2023

если будут лить столько химии на поля,то еще и не такое вырастет.

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