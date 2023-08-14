На Алтае нашли гриб-хoттабыч с "седой бородой"
В регионе часто находят забавные грибы
14 августа 2023, 09:51, ИА Амител
Странный гриб / Фото: vk.com/barneos22
В ребрихинском лесу нашли любопытный и неизвестный гриб, сообщает "Барнаул 22".
"Что за гриб?" – поинтересовалась подписчица паблика.
В комментариях ответили, что, вероятно, гриб просто заплесневел или на нем поселился маленький и опасный гриб-паразит.
Ранее на Алтае нашли курчавый гриб, похожий на огромную съедобную белую розу. А в Барнауле нашли самый красивый гриб: "Милашка нежнейшей красоты".
10:25:42 14-08-2023
трахтибибохтибидох
10:24:05 15-08-2023
если будут лить столько химии на поля,то еще и не такое вырастет.