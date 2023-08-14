На Алтае нашли гриб-хoттабыч с "седой бородой"

В регионе часто находят забавные грибы

14 августа 2023, 09:51, ИА Амител





Странный гриб / Фото: vk.com/barneos22

В ребрихинском лесу нашли любопытный и неизвестный гриб, сообщает "Барнаул 22".

"Что за гриб?" – поинтересовалась подписчица паблика.

В комментариях ответили, что, вероятно, гриб просто заплесневел или на нем поселился маленький и опасный гриб-паразит.

Ранее на Алтае нашли курчавый гриб, похожий на огромную съедобную белую розу. А в Барнауле нашли самый красивый гриб: "Милашка нежнейшей красоты".