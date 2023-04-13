Красноярца отправили в суд за убийство мужчины в Бийском районе

Злоумышленник вместе с собутыльником после совершения преступления вывез тело на берег Бии

13 апреля 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

48-летний красноярец предстанет перед судом за убийство мужчины в Бийском районе. Об этом сообщили в региональном СК.

Злоумышленник приехал в гости к товарищу, устроил застолье, к которому присоединился ещё и сосед.

"В то время, когда хозяин отлучился, между гостями, находящимися на крыльце дома, произошёл конфликт из-за незначительного повода. В ходе ссоры обвиняемый, взяв лежавший рядом нож, нанёс им смертельный удар оппоненту. Хозяин дома, увидев, что его друг убил человека, решил помочь в сокрытии особо тяжкого преступления", – сказано в сообщении.

Тело злоумышленники вывезли на берег Бии, где его позднее обнаружили рыбаки.