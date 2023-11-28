Красноярца задержали за избиение детей прутом
Мужчина признался следователям в содеянном
28 ноября 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителя Красноярска задержали за избиение собственных детей. Об этом рассказали в региональном СК.
Предварительно установлено, что жена мужчины скончалась несколько лет назад, в воспитании детей помогала его мать. Из-за малейших проступков красноярец бил 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку прутом. В полицию об истязаниях сообщила бабушка школьников.
Мужчину задержали, на него завели уголовные дела по двум статьям. Красноярцу грозит до семи лет тюрьмы.
Отмечается, что на учете семья не состояла.
14:40:28 28-11-2023
а крапивой ? можно ? а то меня драли. пойду тож нажалуюсь.
17:56:54 28-11-2023
Гость (14:40:28 28-11-2023) а крапивой ? можно ? а то меня драли. пойду тож нажалую... Крапивой увечий не нанести.
15:12:02 28-11-2023
Похоже, тёща не поделила детей или наследство и нажаловалась? Теперь детишки будут счастливы в детдоме... А воспитание прутом ещё никого не испортило.
15:16:00 28-11-2023
Гость (15:12:02 28-11-2023) Похоже, тёща не поделила детей или наследство и нажаловалась... Его мать написано, не её, помогала. Но интрига осталось, дальше написано, что бабушка заявила. Но по чьей линии, не указано
17:59:26 28-11-2023
какое счастье, что в моем детстве, было мало шибзданутых, а то все мое поколение было бы детьми сидельцев, тк лупили нас не только прутиками так, что некоторые даже в школу не ходили пока попаболь не утихнет)
19:20:45 28-11-2023
Элен без ребят (17:59:26 28-11-2023) какое счастье, что в моем детстве, было мало шибзданутых, а ... то-то и видно, что тебе все мозги вышибли.