Красноярца задержали за избиение детей прутом

Мужчина признался следователям в содеянном

28 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителя Красноярска задержали за избиение собственных детей. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно установлено, что жена мужчины скончалась несколько лет назад, в воспитании детей помогала его мать. Из-за малейших проступков красноярец бил 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку прутом. В полицию об истязаниях сообщила бабушка школьников.

Мужчину задержали, на него завели уголовные дела по двум статьям. Красноярцу грозит до семи лет тюрьмы.

Отмечается, что на учете семья не состояла.