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Красноярца задержали за избиение детей прутом

Мужчина признался следователям в содеянном

28 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жителя Красноярска задержали за избиение собственных детей. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно установлено, что жена мужчины скончалась несколько лет назад, в воспитании детей помогала его мать. Из-за малейших проступков красноярец бил 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку прутом. В полицию об истязаниях сообщила бабушка школьников.

Мужчину задержали, на него завели уголовные дела по двум статьям. Красноярцу грозит до семи лет тюрьмы.

Отмечается, что на учете семья не состояла. 

Происшествия дети

Комментарии 6

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Гость

14:40:28 28-11-2023

а крапивой ? можно ? а то меня драли. пойду тож нажалуюсь.

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Гость

17:56:54 28-11-2023

Гость (14:40:28 28-11-2023) а крапивой ? можно ? а то меня драли. пойду тож нажалую... Крапивой увечий не нанести.

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Гость

15:12:02 28-11-2023

Похоже, тёща не поделила детей или наследство и нажаловалась? Теперь детишки будут счастливы в детдоме... А воспитание прутом ещё никого не испортило.

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Гость

15:16:00 28-11-2023

Гость (15:12:02 28-11-2023) Похоже, тёща не поделила детей или наследство и нажаловалась... Его мать написано, не её, помогала. Но интрига осталось, дальше написано, что бабушка заявила. Но по чьей линии, не указано

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Элен без ребят

17:59:26 28-11-2023

какое счастье, что в моем детстве, было мало шибзданутых, а то все мое поколение было бы детьми сидельцев, тк лупили нас не только прутиками так, что некоторые даже в школу не ходили пока попаболь не утихнет)

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Гость

19:20:45 28-11-2023

Элен без ребят (17:59:26 28-11-2023) какое счастье, что в моем детстве, было мало шибзданутых, а ... то-то и видно, что тебе все мозги вышибли.

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