Красноярец отправил младшего брата в реанимацию из-за ревности к родителям

Полицейским он заявил, что увидел в десятилетнем мальчике монстра

16 октября 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

19-летний житель Красноярского края так сильно избил младшего брата, что мальчик попал в реанимацию. Об этом сообщает Kras Mash.

Полицейским парень рассказал, что ему показалось, что брат превратился в чудовище. Позднее он признался, что всегда недолюбливал младшего, потому что родители уделяли ему больше внимания.

Школьник попал в реанимацию с травмами разных частей тела, а также ушибом головного мозга. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.