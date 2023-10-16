Красноярец отправил младшего брата в реанимацию из-за ревности к родителям
Полицейским он заявил, что увидел в десятилетнем мальчике монстра
16 октября 2023, 14:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
19-летний житель Красноярского края так сильно избил младшего брата, что мальчик попал в реанимацию. Об этом сообщает Kras Mash.
Полицейским парень рассказал, что ему показалось, что брат превратился в чудовище. Позднее он признался, что всегда недолюбливал младшего, потому что родители уделяли ему больше внимания.
Школьник попал в реанимацию с травмами разных частей тела, а также ушибом головного мозга. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
14:39:32 16-10-2023
А монстр как раз старший брат... Посадите его надолго в тюрьму. Иначе ему и на улице начнут монстры мерещиться, полезет избивать людей.
17:59:45 16-10-2023
Гость (14:39:32 16-10-2023) А монстр как раз старший брат... Посадите его надолго в тюрь... В тюрьму его не пасадят, а вот в дурку положат 100% .
14:53:34 16-10-2023
Наказать родителей. рожают детей без оглядки на то что детям не хватает потом внимания.
16:53:43 16-10-2023
Гость (14:53:34 16-10-2023) Наказать родителей. рожают детей без оглядки на то что детям... Наши родители тоже работали с утра до вечера. После работы домой возвращались уже после 19:00. И скорее домашними делами заниматься. Нас только спросят изредка, как там в школе, и всё. И какое внимание? Если не лезут с поручениями, то мы и рады. Сами лишний раз на глаза не показывались, чтобы работу нам не нашли (что-нибудь помыть или почистить). И что мы, друг друга ревновали или били? Ну это же дикость.
18:01:16 16-10-2023
Гость (16:53:43 16-10-2023) Наши родители тоже работали с утра до вечера. После работы д... А у самих мозгов нет по дому прибраться к примеру? Пока родители пашут с утра до ночи, тупое школонье играет в игрульки и по дому нишиша не делает. Ждете пока папа с мамой придут по жрать приготовят и по дому уберутся..
22:30:42 16-10-2023
Кэти (18:01:16 16-10-2023) А у самих мозгов нет по дому прибраться к примеру? Пока роди... Вот ты дэбил. Тебе говорят, что внимание тут не причём. А ты со своими хамскими комментариями лезешь. Язык длинный? Иди, плинтусы протри.
22:31:19 16-10-2023
Кэти (18:01:16 16-10-2023) А у самих мозгов нет по дому прибраться к примеру? Пока роди... Хам. Мозгов у тебя как раз нет.
17:14:42 16-10-2023
Странно, что в 19 лет не прошла эта ревность. Началось та неприязнь к младшему давно... Малыш родился, старшему было лет 9... Родители действительно часто при такой разнице в возрасте не уделяют достаточно времени старшему ребенку... Говорят типо " ты уже большой и т.д. И старшие дети реагируют по- разному. Одни смиряются, другие протестуют, третьи копят все в себе... В любом случае в любящей семье среди близких людей такой ситуации не возникает. Или она решается. Помните , как в песне" только бесчувствие губит нам, лечит любовь и ласка." Главное не замалчивать проблему, авось все рассосется, перерастет ит.д. Бывает так, а бывает как в этом случае.