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Красную книгу Алтайского края дополнили новыми видами птиц и насекомых

Всего список включает 171 вид

16 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: t.me/minprirodyAK
Фото: t.me/minprirodyAK

Перечень занесённых в Красную книгу Алтайского края объектов животного мира дополнили двумя видами птиц и тремя видами насекомых, сообщили в региональном Минприроды.

В список вошли малый баклан, морской голубок и стрекозы: дозорщик-император, японодедка поточный, стрекоза шафрановая.

"В настоящее время список объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Алтайского края, включает 171 вид, в том числе 49 видов беспозвоночных животных (из них 44 вида насекомых), 6 видов рыб, 1 вид земноводных, 3 вида рептилий, 89 видов птиц, 23 вида млекопитающих", – рассказали в ведомстве.

Комментарии 3

  • Бакланов можно всех убрать, хоть рыба в реках появиться
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тебя убрать и тогда точно рыба появиться!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тебя убрать и на одного тупого меньше станет
    16 марта, Гость   Ответить
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