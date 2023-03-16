Красную книгу Алтайского края дополнили новыми видами птиц и насекомых

Перечень занесённых в Красную книгу Алтайского края объектов животного мира дополнили двумя видами птиц и тремя видами насекомых, сообщили в региональном Минприроды.

В список вошли малый баклан, морской голубок и стрекозы: дозорщик-император, японодедка поточный, стрекоза шафрановая.

"В настоящее время список объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Алтайского края, включает 171 вид, в том числе 49 видов беспозвоночных животных (из них 44 вида насекомых), 6 видов рыб, 1 вид земноводных, 3 вида рептилий, 89 видов птиц, 23 вида млекопитающих", – рассказали в ведомстве.