На Алтае из-за потепления проснулась первая бабочка

Крапивницу сфотографировали, когда она грелась на солнце

16 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: "Наш город Заринск"

В Алтайском крае 15 марта сфотографировали первую в 2023 году бабочку. Снимок опубликовали на странице газеты "Наш город Заринск" во "ВКонтакте".

На фото видно, что крапивница прилетела на окно и грелась на солнце.

Отметим, что в Новосибирске на днях также проснулась первая бабочка. Однако биолог Алексей Яновский в беседе с изданием "Сибкрай.ру" отметил, что долго насекомое не проживёт.

"Они [крапивницы] могут на зиму на чердаке, под крышей оцепенеть, у них довольно быстро наступает зимний сон, ткани пропитываются глицерином – это природный антифриз. И они могут выдержать любые морозы. А сейчас солнце припекает, пятиградусные оттепели зачастили и в феврале, и в марте. И если она осталась зимовать довольно высоко и на солнечном месте, то сейчас могла и взлететь. Но ничего хорошего её не ожидает. Антифриз, по-видимому, превратился в воду. А вода замерзает, и лёд распирает ткани", – объяснил Яновский.

9 марта сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали, что в Республике Алтай уже проснулись клещи. Инспектор снял сразу двух с лошади.