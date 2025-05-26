Красочно, вкусно и весело. Как в Барнауле прошла ярмарка "Выбирай свое!"

На городской ярмарке было интересно всем — и взрослым, и детям

26 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Ярмарка "Выбирай свое!" / Фото: barnaul.org

Более 50 предпринимателей приняли участие в ярмарке "Выбирай своё!", которая прошла в Барнауле в субботу, 24 мая. На пешеходной улице Мало-Тобольской производители представили разнообразные продукты, товары для красоты и здоровья, украшения и декор для дома.

Ярмарка "Выбирай свое!"/ Фото: barnaul.org

Мероприятие приурочено ко Дню предпринимателя, который отмечают 26 мая. Торговые места участникам ярмарки бесплатно предоставила администрация города Барнаула в рамках реализации муниципальной программы "Развитие предпринимательства и туризма" и для продвижения местных производителей.

"Такой формат поддержки востребован у представителей бизнеса, как для реализации продукции, так и для продвижения своего бренда. Такие мероприятия дают возможность производствам наладить новые каналы сбыта, найти партнеров", – рассказала председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. Ярмарка "Выбирай свое!"/ Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула указывают, что ярмарка "Выбирай свое" проводится уже третий год подряд и с каждым разом число участников растет, а ассортимент продукции увеличивается. В этом году свои товары представили 30 товаропроизводителей города и края, ремесленники и около 20 предприятий общественного питания.

Наталья Кротова отметила, что предприниматели сами заявляются на участие в ярмарках, а также специалисты комитета отслеживают и приглашают начинающих производителей, чтобы познакомить горожан с интересной продукцией.

Ярмарка "Выбирай свое!"/ Фото: barnaul.org

Мед, сыры, халва, напитки, растительные и сливочные масла – товары с ярмарки привлекали горожан настолько, что у прилавков скапливались большие очереди. К тому же многие предприниматели организовали дегустации, и покупатели с удовольствием пробовали угощения.

Предлагали гостям ярмарки и необычные блюда, например, суп в съедобных стаканчиках, экзотические фрукты в шоколаде, а еще можно было отведать настоящих раков.

Среди участников ярмарки такие компании, как мясоперерабатывающий завод "Звезда Алтая", Барнаульский молочный комбинат, Куяганский маслосырзавод, Барнаульская халвичная фабрика, завод "Ренессанс Косметик" и другие.

Ярмарка "Выбирай свое!" / Фото: barnaul.org

Каждый предприниматель старался привлечь внимание покупателей, оригинально и красочно оформляя свое торговое место.

А чтобы на мероприятии было интересно всем – и большим и маленьким, – в этом году добавили игровых зон для детей. Призы на конкурсы обеспечили участники ярмарки.

Ярмарка "Выбирай свое!"/ Фото: barnaul.org

Кроме торговли, весь день на Мало-Тобольской проходила еще и развлекательная программа с зажигательными танцевальными и вокальными номерами. Работали детские площадки, спортивный мастер-класс по джампингу, зажигательный диджей-сет, яркие фотозоны и розыгрыши призов.