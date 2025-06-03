Красота и талант. Как в Барнауле выбирали "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Конкурс провело модельное агентство Татьяны Жилиной

03 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Конкурс красоты "Краса и Мистер Барнаул" / Фото предоставлено организаторами

Финал конкурса красоты "Краса и Мистер Барнаул – 2025" прошел в Барнауле 24 мая. Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной. За корону боролись семь очаровательных девушек и семь парней.

С участниками работали специалисты индустрии красоты Сибири. Все они получили титулы, а также ценные подарки и призы. В результате обсуждения жюри присудило победу Александре Рязановой. Девушке 18 лет. Она студентка Алтайского государственного университета и учится на психолога. С детства увлекается танцами и спортом.

У мужчин победа досталась Богдану Никулину, который оказался чуть сильнее своих соперников.

Также на сайте amic.ru проходило онлайн-голосование за "Красу" и "Мистера" краевой столицы. Для этого необходимо было перейти в телеграм-бот и проголосовать за участника, который, по вашему мнению, достоин носить это гордое звание. Большинством голосов победу в онлайн-конкурсе завоевали Кристина Кислицына и Иван Подгорный.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в нашем фоторепортаже.