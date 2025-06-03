НОВОСТИОбщество

Красота и талант. Как в Барнауле выбирали "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Конкурс провело модельное агентство Татьяны Жилиной

03 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Конкурс красоты "Краса и Мистер Барнаул" / Фото предоставлено организаторами

Финал конкурса красоты "Краса и Мистер Барнаул – 2025" прошел в Барнауле 24 мая. Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной. За корону боролись семь очаровательных девушек и семь парней.

С участниками работали специалисты индустрии красоты Сибири. Все они получили титулы, а также ценные подарки и призы. В результате обсуждения жюри присудило победу Александре Рязановой. Девушке 18 лет. Она студентка Алтайского государственного университета и учится на психолога. С детства увлекается танцами и спортом.

У мужчин победа досталась Богдану Никулину, который оказался чуть сильнее своих соперников.

Также на сайте amic.ru проходило онлайн-голосование за "Красу" и "Мистера" краевой столицы. Для этого необходимо было перейти в телеграм-бот и проголосовать за участника, который, по вашему мнению, достоин носить это гордое звание. Большинством голосов победу в онлайн-конкурсе завоевали Кристина Кислицына и Иван Подгорный.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в нашем фоторепортаже.

Конкурс красоты / Фото: предоставлено Татьяной Жилиной

В Барнауле ищут участников для конкурса, где выберут самую красивую девушку и мистера

Конкурс "Краса и Мистер Барнаула" проводит агентство Татьяны Жилиной
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи конкурсы Красота и мода

Комментарии 24

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Гость

07:15:22 03-06-2025

Ужастик. Безвкусие. Провинция.

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Musik

08:33:46 03-06-2025

Гость (07:15:22 03-06-2025) Ужастик. Безвкусие. Провинция.... Фотки порадовали.
Пора вводить новую рубрику в новостях -Туда не надо ходить.

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Элен без ребят

10:09:57 03-06-2025

Musik (08:33:46 03-06-2025) Фотки порадовали. Пора вводить новую рубрику в новостях ... я чуть на работу не опоздала, пока вывернутые, как в ясельках, ноги рассматривала под утренний кофеек🤣

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Гость

18:12:04 03-06-2025

Элен без ребят (10:09:57 03-06-2025) я чуть на работу не опоздала, пока вывернутые, как в яселька... На ваши бы посмотреть)

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Гость

10:25:16 04-06-2025

Гость (07:15:22 03-06-2025) Ужастик. Безвкусие. Провинция.... У вас взгляд со стороны, возможно там не все так и ужасно, мы же не знаем что там было во время подготовки, не знаем участников, возможно там не все так уж и плохо

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Элен без ребят

07:38:52 03-06-2025

Жилина вообще выводов не делает, и каждый раз устраивает эти чудовищные сельские шоу, на которые даже смотреть стыдно. ещё и фотографы треша добавляют.

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Гость

08:03:42 03-06-2025

Из рассказа стало ясно что Рязанова-студентка
А Никулин получается - тунеядец.

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Гость

18:29:00 03-06-2025

Гость (08:03:42 03-06-2025) Из рассказа стало ясно что Рязанова-студенткаА Никулин п... Победительница вообще другая девочка

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Гость

08:20:09 03-06-2025

коротыши и низкожопики.
испанский стыд

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Анонимно

18:04:24 03-06-2025

Гость (08:20:09 03-06-2025) коротыши и низкожопики.испанский стыд... Диванные критики

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Гость

09:44:22 03-06-2025

Как ВСЁ страшно.

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Гость

09:59:42 03-06-2025

Мужики держат цветок в зубах, как собаки. Оплачено женщинами?

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Элен без ребят

10:07:18 03-06-2025

Гость (09:59:42 03-06-2025) Мужики держат цветок в зубах, как собаки. Оплачено женщинами...
видимо, госпоже Жилиной это нравится.

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Гость

10:47:49 03-06-2025

Элен без ребят (10:07:18 03-06-2025) видимо, госпоже Жилиной это нравится. ... ну што вы так на осознанную женщину-то ))

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Гость

11:29:46 03-06-2025

Какой кринж :))))

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Гость

11:33:26 03-06-2025

Жутька.

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Us

11:57:09 03-06-2025

Гы, отписались тут выше похоже победители мировых и прочих вселенских конкурсов. Ну да, куда этим селянам до вас рукалицо...

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Гость

12:23:40 03-06-2025

Us (11:57:09 03-06-2025) Гы, отписались тут выше похоже победители мировых и прочих в... да дело то не в этом. Изуродовали обычных девчонок и парней какими-то безвкусными прическами, платьями. То малое, то устаревший фасон, то просто фигня какая-то. А фотографы? Вообще отдельная тема. Фото как будто с пьяной вечеринки. Шел мимо прохожий с фотоаппаратом, и нафоткал.

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Элен без ребят

13:02:13 03-06-2025

Us (11:57:09 03-06-2025) Гы, отписались тут выше похоже победители мировых и прочих в... жаль, что у вас нет вкуса и вы ничего не поняли.

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Гость

14:50:54 03-06-2025

Us (11:57:09 03-06-2025) Гы, отписались тут выше похоже победители мировых и прочих в... Да эти мероприятия сами по себе унизительны, как выставка кобыл и жеребцов на ярмарке или рабов, которых по внешним данным оценивали, в рот заглядывали, все ли зубы целы...это объективизация и дикость какая то. Как вообще можно оценивать людей по внешности? Поэтому конкурс и вызывает такой негатив. P.s.: мой голос прекрасному пёселю)

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Гость

21:30:09 03-06-2025

Us (11:57:09 03-06-2025) Гы, отписались тут выше похоже победители мировых и прочих в... Ну дык, это скуфы и скуфини. Завесть берет) им это недоступно ни финансово ни физически.

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Гость

12:11:36 03-06-2025

единственная новость, где нет "-" в комментах)))). Ну и правда, жуткие фото, да всё там жуткое...

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Гость

15:23:18 03-06-2025

А хде конкурс мини-бикини? Думаю он бы поднял рейтинг сего мероприятия.)))

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Гость

15:49:32 03-06-2025

Советую Татьяне открыть бизнес с обувью)))

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